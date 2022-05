Aderi Costa volta a Santo Antônio do Monte para autografar o livro 'Cais'

Aderi Costa registrou a elegância discreta da top Gisele Bündchen (foto: Aderi Costa/divulgação )

Depois do Rio de Janeiro e de São Paulo, sexta-feira é a vez de Santo Antônio do Monte receber o fotógrafo Aderi Costa, que vai autografar "Cais" em sua terra natal. Em 300 páginas, o livro traz imagens em preto e branco de 130 personalidades, que foram clicadas em galpões e ruas do Cais do Porto, no coração da capital fluminense. Nascido na comunidade de Cabrais, o mineiro é nome respeitado nos universos da publicidade e da moda no Brasil.





Pedrinho Aguinaga, de 72 anos, posou para o fotógrafo mineiro (foto: Aderi Costa/divulgação)

Atores, atrizes, modelos, jornalistas, músicos e esportistas surgem em imagens diferentes das habituais sob as lentes de Aderi. Posaram para ele a top Gisele Bündchen e Pedrinho Aguinaga, de 72 anos, que venceu o concurso “O homem mais bonito do Brasil”, promoção do “Programa Flávio Cavalcante” na década de 1970. O livro traz fotos de Alinne Moraes, Ruth de Souza, Isis Valverde, Vera Fischer, Andréia Horta, Erika Januza, Shirley Malmann e Leticia Birkheuer. A atriz Paolla Oliveira é a capa de “Cais”.





O RETORNO





Em junho, o projeto Made in Minas Gerais estará de volta à Savassi. O evento gratuito, que une gastronomia, música, palestras e produtos mineiros, tem na programação chefs de

10 restaurantes de várias regiões do estado. “É a oportunidade de viajar por Minas sem sair do lugar”, destaca Jordane Macedo, curador gastronômico e idealizador do evento. “Belo Horizonte sempre foi palco de iniciativas relacionadas à cultura, mas percebi que nunca estive em um evento que contemplasse todo o estado. Em 2019, a inspiração para o Made in Minas Gerais surgiu da certeza de que as tradições genuinamente mineiras merecem um evento que valorize as raízes de nosso povo”, conta Jordane.





Além de provar as delícias de cada região, o público participará de votação para eleger o melhor prato da cozinha mineira servido durante o Made in Minas Gerais 2022.





REESTREIA

IRIS EM BH





Três anos e dois meses depois da última apresentação da peça “Através da Iris” em BH, a atriz Nathalia Timberg, de 93 anos, volta à capital para duas sessões, em 22 e 23 de junho, no Centro Cultural Unimed BH Minas. A temporada marca o retorno da atriz aos palcos depois do afastamento imposto pela pandemia. Em quase sete décadas de carreira, Nathalia nunca esteve tanto tempo longe do teatro. A peça estreou em 2018, teve mais de 100 apresentações e 45 mil espectadores, marcando a comemoração dos 90 anos da atriz.





O texto de Cacau Hygino faz homenagem à nova-iorquina Iris Apfel, ícone mundial da moda que completará 101 anos em agosto. Empresária e designer de interiores, ela é referência mundial em arte pop e no mundo fashion. Com direção de Maria Maya, as apresentações fazem parte da programação do projeto “Teatro em movimento”, com patrocínio do Instituto Cultural Vale.