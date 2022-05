Janaína Tábula volta às ruas de BH em busca das histórias de mulheres

Janaina Tabula busca histórias e memórias nas ruas de Belo Horizonte (foto: Daniella Lages/Divulgação)





Do próximo sábado (7/5) até o final de junho, um Fusca 1974, adaptado com alto-falantes, circulará pelas regionais Norte, Noroeste, Oeste e Pampulha de BH. Mas, ao contrário dos veículos que rodam pelas ruas anunciando ovos e frutas, ele estará em busca de histórias.





LEIA MAIS 04:00 - 02/05/2022 Fotógrafo Aderi Costa lança livro com 300 imagens de 130 personalidades

11:00 - 01/05/2022 O baile das princesas pretas na preconceituosa BH dos anos 1960

04:00 - 29/03/2022 Duas mil fotos de Guto Muniz estão disponíveis no site Foco in Cena



Os registros serão disponibilizados nas redes sociais do projeto. Quem quiser poderá acompanhar a ação ao vivo pelo Instagram.com/carrovo.itinerante/. Os depoimentos estarão disponíveis no soundcloud.com/carrovo_intervencaourbana. O projeto é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. A educadora, atriz e performer Janaína Tábula dá continuidade ao projeto CarrOvO, que ela iniciou no ano passado, entrevistando mulheres em diversas regiões da cidade, que contaram suas histórias ou simplesmente mostravam seus pontos de vista sobre temas variados.Os registros serão disponibilizados nas redes sociais do projeto. Quem quiser poderá acompanhar a ação ao vivo pelo Instagram.com/carrovo.itinerante/. Os depoimentos estarão disponíveis no soundcloud.com/carrovo_intervencaourbana. O projeto é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte.









MEMORIAL

VISITA ILUSTRE





A coreógrafa Deborah Colker, que passou por BH para apresentar seu espetáculo “Cura”, patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, visitou o Memorial Vale acompanhada de sua equipe. Com o gestor do espaço, Wagner Tameirão, Deborah passeou pelos 31 ambientes que remetem à cultura e tradição de Minas Gerais. Durante a visita, Deborah também passou pela Feira do Memorial – especial Dia das Mães e conheceu alguns projetos, como o Flores do Carmo, de Itabira, as Bordadeiras de Ipoema e empreendedores de Itabirito.





ARAXÁ

PÃO E POESIA





Em seu 10º ano, o Festival Literário de Araxá (Fliaraxá) mantém a tradição de levar literatura à casa dos moradores da cidade no período que antecede o evento. Dessa forma, 13 padarias e estabelecimentos do município já estão embalando os pães em sacos de pão personalizados com poesias. Desta vez, os poemas são de Itamar Vieira Junior, o autor homenageado dessa edição do Fliaraxá. O público vai conhecer trechos dos poemas “Entre”, “México” e “Repetições”, impressos em sacos de pão de um, três e cinco quilos, respectivamente. No total, serão distribuídas cerca de 30 mil embalagens. “A ideia é genial e carrega muitos significados, afinal, o saco leva o pão, o alimento do corpo, e a poesia é o alimento da alma. A poesia é fundamental para o nosso tempo, por nos ofertar chaves para refletir sobre o mundo, o outro, sobre nós mesmos”, acredita Vieira Junior.





ALCEU VALENÇA

JUNINAS VÊM AÍ





Depois de dois anos, as festas juninas estão de volta. A saudade era tão grande que a abertura do arraiá foi antecipada para este mês. No último sábado de maio (28), será realizada a Festinha, animada por Alceu Valença, Du Monteiro, Breno Gontijo e Vavá. O local ainda é segredo.