Pampulha Iate Clube tem novo presidente na diretoria do biênio 2022 /2024

A diretoria do PIC terá troca de comando neste mês (foto: Edy Fernandes/ Divulgação)

Antônio Eustáquio da Rocha Soares (Taquinho) assume novamente a presidência do PIC para o biênio2022 /2024, no lugar de Wilson Alvarenga de Oliveira Filho, que acaba de concluir o seu mandato. A solenidade de posse está marcada para o próximo dia 27, no PIC Cidade





Na banda, Lourenço Monteiro na bateria, Carol Mathias no baixo, e Gustavo Corsi na guitarra fazem o baile junto com Leoni (voz, violão e guitarra). O artista fundou o Kid Abelha, do qual saiu em 1986 para fundar o Heróis da Resistência. De 1993 pra cá, ele segue a carreira solo, com sete álbuns lançados. Leoni faz sua última apresentação da “Tour Sucessos” em 10 de junho próximo, uma sexta, às 21h, no Grande Teatro do Palácio das Artes. No repertório, Leoni e o Furacão de Bolso executam os maiores hits de sua carreira (“Garotos II”, “Só pro meu prazer”, “Exagerado”, “Por que não eu? ”, entre outras), alguns covers surpreendentes (“Como nossos pais”, “Quase sem querer”, “Quase um segundo”, “Sua estupidez”) e canções escolhidas através de suas redes sociais.Na banda, Lourenço Monteiro na bateria, Carol Mathias no baixo, e Gustavo Corsi na guitarra fazem o baile junto com Leoni (voz, violão e guitarra). O artista fundou o Kid Abelha, do qual saiu em 1986 para fundar o Heróis da Resistência. De 1993 pra cá, ele segue a carreira solo, com sete álbuns lançados.





A Rede em Defesa dos Direitos da Juventude (Rejudes), articulada pelo ChildFund Brasil, venceu a primeira edição do Connection Awards, realizada pelo ChildFund International. A premiação recebeu 18 inscrições de diversos países, com iniciativas para crianças e jovens da ONG global.



A Rede receberá US$ 10 mil para serem investidos em ações neste ano. Criada em 2015, com o objetivo de continuar as ações do ChildFund Brasil para com a juventude, a Rejudes conta com a participação de cerca de 8 mil jovens, organizados em grupos nos âmbitos federal, estadual e municipal, para debater sobre direitos da juventude, bem como soluções para suas reivindicações nas três esferas.



A ONG ChildFund Brasil tem sede nacional em Belo Horizonte e está presente em sete estados brasileiros.





Depois de tantos meses vivendo em isolamento social, a Coaduna Cia. de Dança estreia em Belo Horizonte o espetáculo com o qual pretende revelar locais pouco explorados para a dança. “Arredores” é uma performance itinerante que possibilita a ocupação de novos lugares, levando diferentes experiências para as ruas da cidade e mesclando-as com os elementos do espaço urbano.



A primeira apresentação será no Bairro Jardim Leblon, em 4 de junho, às 10h, acessível em libras. E em 11 de junho, às 10h, o espetáculo chega ao Bairro Nova Cintra, contando com o recurso de audiodescrição instantânea. “Arredores” é dirigido pelo artista Dadyer Aguilera e contará com uma composição musical exclusiva, criada pelos músicos Gabriel Cesário e Pedroka.





Como parte da programação da 20ª edição da Semana dos Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o Cine Theatro Brasil promove dois eventos nesta quinta-feira (19/5). Ao meio-dia, Café com Memórias, com equipe do educativo recebendo o público na entrada principal, para ouvir um pouco das lembranças que as pessoas têm do espaço, que funcionou como Cine Brasil, em uma conversa regada a um café bem quentinho. Às 13h visita guiada pelo lanterninha, passando pelo terraço, galerias, teatro de câmara e grande teatro.