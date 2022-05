Pedro Lobo

Produtor





Foi através de um convite do meu amigo Flavão Moraes (que eu carinhosamente considero meu “olheiro”) para comemorar meu aniversário de 20 anos na saudosa naSala que minha trajetória foi traçada!









Como a Dorothy, de “O mágico de Oz”, calcei os sapatos vermelhos e sigo no meu caminho de tijolos amarelos! Por esse caminho encontrei um leão nada covarde, o nome dele é Leonardo Ziller, que me ensina a ter coragem para enfrentar os percalços desta trajetória divertidíssima, porém nada fácil!





Como o homem de lata, surgiu neste caminho Daniel Zago, que aparenta não ter coração, mas é tudo “marra” deste companheiro, que tem também um quê de espantalho e um grande cérebro para tocar esta operação!





E seguindo os tijolinhos, conheci o mágico Otavio Clementino em seu mundo encantado chamado Primo Prima, que, com muito custo de convencimento, se tornou o Secreto!





Ai, o Secreto… O que eram aquelas quintas-feiras enfumaçadas no inferninho chic da Savassi? Cinthia & Michele te recepcionavam com um belo sorriso, elas eram minhas peças-chave para atrair os clientes para uma grande armadilha que iria prendê-los ali dentro por muitas horas, mas com a certeza de que, se conseguissem sair, o mínimo que levariam pra casa seria um largo sorriso e inúmeras histórias para contar!





No Secreto, eu carregava todas as minhas amigas no intuito de fazê-las subir para dançar nos sofás da casa, já que ali não havia queijos como os do Deputamadre. Hoje, confesso que quem não subiu naqueles sofás que rodeavam a pistinha do Secreto não se entregou de verdade à nossa proposta de diversão.





Quando recebi o convite para reviver momentos da noite belo-horizontina, fiquei receoso e achei que não teria histórias para contar, mas foi através de algumas fábulas usadas como referência que descobri o quão rica e repleta de personagens icônicos foi a vida noturna desta pacata cidade!





Grato sou por fazer parte disso e por poder proporcionar um pouquinho de magia para a vida de vocês!



A SEÇÃO “EMBALOS DE SÁBADO À NOITE” CONTA A HISTÓRIA DA VIDA NOTURNA DE BELO HORIZONTE, QUE, ANTES DA PANDEMIA, DEU O QUE FALAR