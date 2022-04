Apaixonados pelo balé, gêmeos de 10 anos buscam apoio para seguir estudos

Os irmãos Miguel e Arthur descobriram a paixão pela dança ao acompanhar a mãe na preparação de montagens religiosas (foto: Divulgação)

Os gêmeos Miguel e Arthur têm 10 anos de idade e, em comum, o amor pelo balé. O interesse das crianças pela dança despertou naturalmente, ao acompanhar a mãe, Márcia Maria, que auxiliava na montagem das coreografias de louvor na igreja Santa Teresinha do Menino Jesus, em Divinópolis. Com apoio materno, os gêmeos seguem no caminho da dança e estão matriculados no Studio Arte Dança, na mesma cidade, que começou uma campanha de apadrinhamento das crianças. “Fiquei especialmente tocado pela história e pelo talento de Miguel e Arthur”, afirma Lucas Pierre, professor da escola, que tomou a frente da iniciativa. Os gêmeos Miguel e Arthur têm 10 anos de idade e, em comum, o amor pelo balé. O interesse das crianças pela dança despertou naturalmente, ao acompanhar a mãe, Márcia Maria, que auxiliava na montagem das coreografias de louvor na igreja Santa Teresinha do Menino Jesus, em Divinópolis. Com apoio materno, os gêmeos seguem no caminho da dança e estão matriculados no Studio Arte Dança, na mesma cidade, que começou uma campanha de apadrinhamento das crianças. “Fiquei especialmente tocado pela história e pelo talento de Miguel e Arthur”, afirma Lucas Pierre, professor da escola, que tomou a frente da iniciativa.





FILARMÔNICA

AO AR LIVRE









BIENAL

CAUSOS E MÚSICAS





Além de ser o escritor homenageado da Bienal Mineira do Livro, Olavo Romano receberá cantores mineiros, às 19h e às 21h30, na programação do “Prosa e cantoria”. As apresentações serão inéditas, reunindo Celso Adolfo, Chico Lobo, Carlos Faria, Saulo Laranjeira, Paulinho Pedra Azul, Tau Brasil, Tino Gomes, Wilson Dias, Lu e Celinha, que vão alternar repertório musical com contação de causos de Olavo Romano, que é presidente emérito da Academia Mineira de Letras, tem 20 livros publicados e, neste ano, comemora 40 anos da publicação do seu primeiro livro, “Casos de Minas”. A bienal será realizada de 13 a 22 de maio, no BH Shopping.





O CIRCO CHEGOU

NAS PRAÇAS E PALCOS





Fernanda Vidigal, responsável há mais de 20 anos pelo Festival Mundial de Circo, retorna com a arte circense às ruas e praças. A produtora mineira confirmou 11 espetáculos na programação 2022 do Diversão em Cena ArcelorMittal. Em BH, as apresentações serão realizadas nas praças da Assembleia e Duque de Caxias e no Teatro Francisco Nunes. A programação terá início com “Aplausos e vaias”, do palhaço paulistano Mendonça, no próximo dia 24, às 11h, na Praça da Assembleia. A iniciativa também chegará aos teatros de Sabará e de Juiz de Fora nos meses de outubro e novembro.