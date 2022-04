Documentário Casa Fraterna, sobre o lar da família Brant, estreia no cinema

Cena do documentário "Casa fraterna": Luísa e Mateus Brant no quintal da casa da Rua Grão Pará. No chão, verso de "Fruta boa", canção de Milton Nascimento e Fernando Brant (foto: Vellozia Filmes/divulgação)







“Casa fraterna”, documentário da jornalista Ana Clara Brant produzido pela Vellozia Filmes, será exibido para convidados na quarta-feira (20/4), em sessão especial no Una Cine Belas Artes. Em 50 minutos, o filme conta a história da residência na Rua Grão Pará, 1.092, no bairro Funcionários, em BH, onde moraram Yolanda e Moacyr Brant. Por seis décadas, ali foi o lar dos filhos, netos e bisnetos do casal.

Os irmãos Rocha Brant: Ana Maria, Vina, Maria Célia, Lucy, Ronaldo, Moacyr, Pedro, Paulo, Fernando e Roberto (foto: Vellozia Filmes/divulgação)





Integrantes do clã cantam "Encontros e despedidas" em frente à casa da família Brant (foto: Vellozia Filmes/divulgação)





Corre a lenda de que a “janela lateral do quarto de dormir” e a “igreja, um sinal de glória” da famosa canção do álbum “Clube da Esquina”, que acaba de completar 50 anos, ficam em Diamantina, onde Fernando Brant morou. Mas não é bem assim: a letra de 'Paisagem da janela' descreve a BH que se via do escritório de seu pai, o juiz Moacyr Brant, na Grão Pará. O compositor comentou com um sobrinho que a igreja da canção era a Basílica de Lourdes. O “lar da MPB” não existe mais. Deu lugar a um edifício residencial chamado Travessia.

JUNINA

FORRÓ DA MONTANHA





Com tantas saudades das festas juninas, o calendário dos “arraiá” começa mais cedo este ano. No sábado (21/4), está de volta o Forró da Montanha, que será animado pela banda Melim, o DJ paulista Lucas Beat e o cantor Du Monteiro. Às 16h, na Faculdade Milton Campos.





NO MINEIRÃO

JORGE E PIRES





Faltando cerca de um mês e meio para a turnê “Irmãos”, de Seu Jorge e Alexandre Pires, as mesas se esgotaram. Ainda restam ingressos para setores da pista e Camarote Premium. A apresentação está marcada para 28 de maio, a partir de 18h, na Esplanada do Mineirão. No repertório, clássicos das carreiras dos dois, além de versões de sucessos de Tim Maia e Legião Urbana. A ideia da turnê veio depois da live da dupla, que ficou entre as mais assistidas no YouTube e ultrapassou 14 milhões de visualizações.