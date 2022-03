Sob o Céu de Calcutá, pioneira na balada em BH, foi aberta há 28 anos

Flyer de feijoada promovida pela casa (foto: Acervo pessoal)

Se há uma mania do século 21 que fez falta aos anos 1990, é alguém sacar o celular para fazer fotos. Sem tecnologia de ponta e muito menos o hábito que nos consome hoje em dia, boa parte da memória da noite de Belo Horizonte daquela época se perdeu, restringindo-se apenas a histórias ou a um negativo perdido por aí. As duas fotos menores que ilustram a coluna desta quinta-feira (10/3) são exemplos disso. Uma delas é a imagem da logomarca da boate Sob o Céu de Calcutá, inaugurada em outubro de 1994, na Rua Ouro Preto, entre a Avenida do Contorno e a Rua Tupis, no Barro Preto. A outra mostra uma camiseta. Se há uma mania do século 21 que fez falta aos anos 1990, é alguém sacar o celular para fazer fotos. Sem tecnologia de ponta e muito menos o hábito que nos consome hoje em dia, boa parte da memória da noite de Belo Horizonte daquela época se perdeu, restringindo-se apenas a histórias ou a um negativo perdido por aí. As duas fotos menores que ilustram a coluna desta quinta-feira (10/3) são exemplos disso. Uma delas é a imagem da logomarca da boate Sob o Céu de Calcutá, inaugurada em outubro de 1994, na Rua Ouro Preto, entre a Avenida do Contorno e a Rua Tupis, no Barro Preto. A outra mostra uma camiseta.





Logotipo da casa remetia ao céu e às estrelas (foto: Acervo pessoal)



O pioneirismo era a marca do empreendimento. Sob o Céu de Calcutá foi a única casa noturna de Belo Horizonte com scotch bar com 30 metros de comprimento, pensado para oferecer conforto ao cliente, evitando gente amontoada em busca de bebida. No fundo do scotch bar, o elefante gigante, em alto relevo, com um tapete verdadeiro no dorso, chamava a atenção.



O movimento era intenso: a cada noite, vendiam-se 1 mil taças de chope, que chegavam geladas às mãos do cliente. O truque era simples: elas tinham o fundo mais grosso e, depois de lavadas, eram colocadas na cuba com água gelada. Três caixas de uísque, campari e de vodca eram consumidas a cada noite. Inovação também no cardápio: o bufê incluía carnes na chapa, como picanha. Era um sucesso.





Tso Ying Wah, o Wagner Tso, veio com o pai, a mãe e os três irmãos de São Paulo para Belo Horizonte. Passou a vida trabalhando no Yun Ton, restaurante da família há mais de 50 anos – atualmente atendendo em delivery, é o mais antigo nas mãos do mesmo proprietário. “O restaurante era do meu pai e sempre seguia tudo determinado por ele. Eu queria uma coisa minha”, recorda o sócio da Sob o Céu de Calcultá .





Neste lote cheio de mato, funcionou o sucesso da noite de BH nos anos 1990 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



O sucesso foi tão grande que em 45 dias Tso recuperou o investimento, superior a US$ 150 mil. Do lado de fora, as filas não paravam. A casa abria às 18h. Até as 20h, funcionava sem cobrar ingresso. A pista era animada com reggae, disco, Jovem Guarda e música brasileira. “Às 21h30, já estávamos bombando. Enquanto a luz diminuía, o som aumentava”, relembra.

No último dia de dezembro de 1996, Sob o Céu de Calcutá, que já amargava um ano ruim, fechou as portas. “Ninguém acreditou que o projeto faria sucesso. Três meses depois da abertura, diziam que seria fogo de palha. Seis meses depois, todos estavam copiando”, afirma Tso, que desde então deixou de trabalhar com a vida noturna.