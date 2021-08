Com bom humor, inspirado na cena drag, designer faz homenagem à vacina

“Serving vacina realness”. De modo bem humorado, o trabalho presta uma homenagem à vacina, trazendo toda a potência da cena drag (quem empresta seu rosto é a queen @ju.junx) e reverenciando toda a comunidade LGBTQIAP+. Coloquemos os nossos melhores saltos para essa que é uma das performances mais importantes dos últimos tempos.

***

Ronei Sampaio, homem cis gay negro, é apaixonado pelo ofício de materializar os absurdos da imaginação e tem feito isso há mais de 11 anos.









Às sextas-feiras, a Coluna HIT publica a campanha Vacina Para Todos, que reúne criações dos designers Fernanda Zanette, Luiza Máximo, Ana Cecília, Ronei Paulo Mendonça, Délio Faleiro, Júlia Gutierrez, Eduardo Ouvido, Fabiana Bacarat e Letícia Naves.









DESPEDIDA

PASSEIO VIRTUAL NO CCBB

Para marcar o último fim de semana da exposição “Abraham Palatnik - A reinvenção da pintura”, no CCBB, os curadores Pieter Tjabbes e Felipe Scovino prometem para este sábado (07/08) passeio virtual pela mostra, com comentários sobre cinco obras específicas do artista.





SELO

NO MINAS II

Ana Elisa Murta expõe, a partir deste sábado (07/08), na Galeria de Arte do Minas II. Batizada como “Selo”, a mostra reúne nove telas abstratas.