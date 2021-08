Em homenagem ao pai, noiva veste terno com que ele se casou, há 37 anos

Isabela Faria usou em seu casamento com Gustavo Drumond o mesmo terno com que seu pai entrou na igreja, há 37 anos (foto: Barbara Dutra/Divulgação)

Isabela Faria nem pensava em se casar com Gustavo Drumond quando, há cinco anos, decidiu que, para entrar na igreja, iria usar o mesmo terno que o pai, Paulo Faria, usou nas bodas com sua mãe, Elizabeth Faria. O encanto com o traje, que ela descobriu quando a avó, Nair Faria, levou-o para sua casa, foi imediato. "Ele estava conservadinho. Vesti na hora e ficou perfeito, impecável", conta a noiva, que fez apenas barra na calça e ajuste na cintura.

***

O traje usado por Isabela no civil ganhou adaptações para o religioso com sobressaia por cima da calça. Um véu em pois, top de renda francesa e camisa de seda branca com botões bordados completaram o look da noiva. Na igreja, os convidados eram restritos aos pais do casal, irmãos e amigos. Todos seguindo os rigorosos protocolos de combate ao coronavírus, que fez o casamento ser adiado três vezes. O pai ficou emocionado com a homenagem da filha, que reconhece nos pais um exemplo a ser seguido. O noivo é filho de Inês Drumond e Domingos Drumond.

***

A ideia do casal era um casamento em Portugal, no ano passado. Com a pandemia, mudaram os planos e, na semana passada, casaram-se no civil e no religioso. Em setembro, Isabela e Gustavo, reúnem a família para bênção na fazenda dos pais dela. Isabela, que é estilista da Vivaz e conhece como poucas os desejos de uma noiva, vai usar um modelo criado pela mãe e a irmã, Camila. A noiva e os admiradores da Vivaz contam nos dedos os dias para conhecer um dos vestidos mais esperados.





SOLIDARIEDADE I

PRATICAR VOLUNTARIADO

“Como posso fazer o bem?” este é o título do livro infantil, primeiro de autoria de Nathália Simões, que marcou seu lançamento para o próximo dia 28. Segundo a autora, a obra é uma forma de incentivar crianças a praticar o voluntariado. A cada livro vendido, outro será doado para o Novo Céu, organização social sem fins lucrativos, que acolhe crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral, localizada em Contagem. Os exemplares podem ser adquiridos no site homônimo ao livro ou na instituição Novo Céu (31-3368-6860).

SOLIDARIEDADE II

TROCO SOLIDÁRIO

A Santa Casa BH inicia a campanha para arrecadar fundos através de doação do troco em compras efetuadas nas Drogarias Pacheco, em todo o estado, e no supermercado SuperNosso, em Belo Horizonte. A campanha disponibiliza, ainda, outras formas de prestar solidariedade, permitindo a realização de doações diretas, por meio do site da Santa Casa BH.