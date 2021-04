Vacina é erguer o braço em ato de coragem pela vida e amor ao próximo

(foto: Seulu/divulgação)



(foto: Acervo pessoal)

"Quando penso na vacinação, logo me lembro das pessoas erguendo a manga da camisa e mostrando o braço. Erguemos num ato de coragem pela vida e principalmente amor ao próximo", diz o designer Luciano Ferreira, autor desta imagem da campanha Vacina para Todos. "É um movimento universal, independentemente dos nossos receios. Alguns têm medo da dor, outros da agulha, alguns até viram o rosto. No fim das contas, encaramos, pois isso nos iguala e sabemos que aquela picadinha no braço representa nossa cura e a saúde de todos. Proteger a si para proteger o outro e assim trazer de volta o abraço", afirma Ferreira.





O projeto Seulu reúne as multifaces da experimentação de Luciano Ferreira pelos campos criativos. Em 2011, o designer mineiro fundou o Estúdio Triciclo, voltado para processos analógicos e experimentações gráficas em busca de resultados autênticos em projetos de design. Na simbiose entre as linguagens, Ferreira insere a collage na dinâmica de suas produções, atraído pelas possibilidades pictóricas que o processo oferece. Desde 2020, Luciano integra o coletivo Italian Collagists Collective (ICC).





60 ANOS

MUSEU TASSINI





Há exatas seis décadas, Raul Tassini abria na Rua Capitão Bragança, em Santa Tereza, o museu que levava seu nome. Reunindo peças que contam a história de Belo Horizonte, o acervo ocupava dois cômodos da casa onde ele morava com a mulher, Filomena Barone, e a enteada Marlene. As visitas eram frequentes, sobretudo de estudantes e professores. Ex-funcionário do Museu Histórico Abílio Barreto, Tassini saiu de lá desgostoso com a falta de reconhecimento. Dedicado e estudioso, sempre atuou como colaborador do historiador Abílio Barreto.





Quando se separou da mulher, Tassini foi trabalhar no Rio de Janeiro. Antes de deixar a capital mineira, guardou seu acervo em caixas, que foram entregues aos seus 25 irmãos. Cinco anos depois, já de volta a BH, ele guardou todo o material no apartamento onde passou a morar, na Rua Lignito, em Santa Efigênia. Depois de sua morte, o acervo foi entregue pelos sobrinhos Eliane e Ronaldo Boschi ao Museu Histórico Abílio Barreto, Museu Mineiro e Museu de História Natural da UFMG. Raul era filho do italiano Ernesto Tassini e de Carolina Penzin, gaúcha de Pelotas.





CAFÉ

ENCONTRO ON-LINE





Inspirado no Meet’N’Beer, evento descontraído de networking, o Conselho Jovem da Associação Comercial e Empresarial de Minas realizará o Coffee Hour, em 8 de maio, para divulgar peculiaridades dos diversos tipos de café. A parte teórica ficará por conta de Kívian Rodrigues, fundadora da Associação Jovens Baristas de BH. Será distribuído kit com cafés especiais da Cooxxupé e pacote de pães de queijo d'A Pão de Queijaria. “O objetivo é priorizar marcas locais e regionais comandadas por nossos jovens associados, fortalecendo esses serviços e a geração de novos negócios”, diz Marco Túlio Campolina, presidente da ACMinas Jovem. Contatos podem ser feitos via Instagram (@acminasjovem).