A atriz Bárbara Colen é estrela da campanha de lançamento do inverno Coven

Bárbara Colen (foto: Isabela Moura/Divulgação )

A atriz Bárbara Colen é a estrela da nova estratégia da Coven para divulgar sua coleção. O inverno da marca, lançado em abril, ganhou narrativas exibindo facetas além daquelas da campanha tradicional.











A ideia desenvolvida pela diretora criativa da marca, Liliane Rebehy, e o diretor de arte Paulo Raic, da Companhia Filmes, explora ângulos dos testes que atrizes e atores costumam fazer para produções audiovisuais. Em vídeos curtos, Bárbara Colen lê trechos de “O belo, a moda e a felicidade”, do poeta francês Charles Baudelaire.











Esse afinado encontro da moda com a literatura e o audiovisual reuniu também Mariana Sucupira (styling), Isabela Moura (estilo) e Alexandre Quites (beleza). Fotos e vídeos, que serão disponibilizados nas redes sociais da Coven, foram feitos no início do mês. A reduzida equipe se submeteu ao teste da COVID-19 e seguiu protocolos sanitários, como o uso de máscara. Bárbara Colen só tirou a dela no set.





ON-LINE

CAFÉ E PAPO





Eliane Ramos Paes, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos/Minas Gerais (ABRH-MG), participa do 2º Café Conosco, hoje, às 9h, na plataforma digital Zoom. Estão confirmadas as presenças de Wladimir Martins, presidente da ABRH-BA, e Pedro Ramos, diretor de RH da TAP. Para participar é necessária inscrição. Informações podem ser obtidas no Instagram (@abrhminas).





CANDONGAS

CANTO, TEATRO E DANÇA





Os 21 anos do Centro Cultural Casa de Candongas, ligado à Cia. Candongas, vêm sendo comemorados com oficinas artísticas on-line ministradas por professores da companhia de teatro. Com duração de quatro meses, há cursos de artesanato, dança para infância, canto e técnica vocal, teatro juvenil e adulto, dança de rua e violão. Os trabalhos dos alunos das oficinas serão apresentados em mostra virtual.





PREMIAÇÃO

DÉA TRANCOSO





“Líricas breves para construção de uma alma”, da cantora, compositora e pesquisadora Déa Trancoso, faturou o Prêmio Flávio Henrique 2021 na categoria melhor álbum de canção autoral. O disco conta com vários convidados especiais: Egberto Gismonti, Marcela Nunes, Marcelo Veronez, Mônica Salmaso,Ná Ozzetti e Titane.