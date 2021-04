Como podemos agir em conjunto para barrar a contaminação pelo coronavírus?

A crise gerada pela COVID-19 nos lançou um desafio: como agir em conjunto para barrar a contaminação pelo coronavírus enquanto devemos permanecer isolados? Desde o início, sabemos que manter o distanciamento, usar máscara e cuidar da higienização é a melhor forma de garantir a segurança de todos. Neste momento, já é possível afirmar que compartilhamos outro tipo de responsabilidade coletiva: exigir acesso à vacina para toda a população e aderir às campanhas de imunização. Este cartaz, assinado pela Hardy Design, ilustra bem a necessidade desse esforço. Criado a partir do mote “vacinação para todos”, o pôster destaca que este é o caminho para retomarmos a rotina de abraços, toques e afetos.



***





O Hardy Design, estúdio com unidades em Belo Horizonte e São Paulo, acredita que o design é mais que uma disciplina puramente visual e estética. Trata-se de ferramenta transformadora tanto para os negócios quanto para as pessoas.







A coluna publica às sextas-feiras a campanha Vacina para Todos, com trabalhos de designers convidados. São eles: Victor Galuppo, M Viana (no alto), Mariana Hardy, Bruno Nunes, Gustavo Greco, Mariana Misk (no meio), Renata Polastri, Marcos Guimarães e Luciano Ferreira (embaixo)









GRUTA

ON-LINE ATÉ AGOSTO





Um dos espaços mais antigos da noite de BH, a Gruta, que funciona há 20 anos na Rua Pitangui, no Horto, se mantém a duras penas, como outras casas culturais da cidade. Em 2020, o financiamento coletivo ajudou a segurar as pontas. Nos próximos cinco meses, com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, o espaço oferecerá programação on-line e gratuita. Até agosto, haverá pocket shows, festas com DJs, ações cênicas e conversas sobre o terror no cinema a cargo de Wanira Vampira (personagem de Wagner Alves, artista, performer e integrante do coletivo que gere a casa). Quem abre a programação, hoje, às 22h30, é a cantora e compositora Adrianna, que já passou pelas bandas Dib Six e Jota Quest. As atrações serão exibidas no Instagram, Facebook e YouTube da Gruta.





ANIVERSÁRIO

FESTA NA TELA





Os 10 anos da Zula Cia. de Teatro, precursor do teatro-documentário em BH, vêm sendo comemorados com a “Mostra 9 e meio”. A programação segue até dia 25, com apresentação on-line dos espetáculos “As rosas no jardim de Zula”, “Mamá!” e “Banho de sol”, além de oficinas e do congresso “A arte como possibilidade de liberdade”. A iniciativa foi viabilizada pela Lei Aldir Blanc.





MODELAGEM 3D

CURSO VIRTUAL





Já que o melhor, por enquanto, é ficar em casa, nada como um curso de modelagem 3D para passar o fim de semana. Esta noite, o professor e artista Wesley Soares inicia as aulas na Casa dos Quadrinhos – Escola Técnica de Artes Visuais e Digitais. O curso será ministrado na plataforma Jitsi e os alunos utilizarão a impressora 3D Lab adquirida pela Casa dos Quadrinhos.