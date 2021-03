Designer usa cartão de vacinação para criticar demora da imunização

Partindo do leiaute clássico do cartão de vacinas verdinho, popular em Minas, a peça criada por Matheus Viana tem como foco a demora da vacinação no país, pontuando também o descaso com o cidadão, o que se reflete nos números absurdos de vítimas da doença registrados até quarta-feira (10/3)

Onça Preta, do designer Matheus Viana, é o segundo projeto convidado da campanha Vacinas para Todos, da coluna Hit. Graduado em design pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Matheus tem chamado a atenção ao alinhar design gráfico ao combate ao racismo. Ele conquistou um prêmio internacional concedido pela Communication Arts e duas medalhas de destaque no Behance. Até abril, às sextas-feiras, este espaço divulgará nove trabalhos que reforçam a urgência da vacina para todos.



MONSTRO DE CAPINÓPOLIS

O roteirista Mauro Alvim está trabalhando no roteiro de um filme sobre Orlando Sabino, conhecido como Monstro de Capinópolis, que aterrorizou o Triângulo Mineiro em 1973. Ele solicita a quem puder contribuir testemunhos ou documentos relativos ao fato. Contatos com o roteirista podem ser feitos por meio do e-mail alvim.mauro@gmail.com.





Nos anos 1970, crimes bárbaros foram atribuídos a um indivíduo louco, tachado de monstruoso. Quando a polícia apresentou o suposto “monstro”, ele era franzino, baixinho e sofria de autismo. “À luz da verdade, hoje se sabe que a maioria das vítimas eram indivíduos considerados subversivos, perseguidos pela ditadura militar. Orlando Sabino serviu de bode expiatório”, conta Mauro Alvim.





PLANEJAMENTO

EXAME DE CERTIFICAÇÃO





A Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros abre as inscrições para o exame da certificação CFP, credencial reconhecida internacionalmente, destinado a profissionais interessados em atuar no setor. Belo Horizonte foi incluída na relação de cidades onde se realizarão as provas, marcadas para três datas: 18 de abril, 15 de agosto e 28 de novembro de 2021. O edital completo pode ser acessado no site da entidade.





CLÁSSICO

TAKE ON ME





A Orquestra Ouro Preto (OOP) escolheu o grupo norueguês A-Ha para a abertura de sua temporada de 2021. A execução de músicas da banda, com regência do maestro Rodrigo Toffolo e arranjos de Fred Natalino, poderá ser acompanhada em 20 de março, às 20h30, no canal da OOP no YouTube.





“Essa banda marcou a história de uma geração que curtiu a vida a todo vapor, sem telefone celular e sem redes sociais, mas com muita música, cor, personalidade e estilo. Queremos tocar a memória afetiva das pessoas, num clamor pelos bons momentos que ficaram para trás”, afirma Toffolo.