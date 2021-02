Silo de fazenda mineira levado para Paraty virou espaço cultural

A peça on-line Constância vai estrear em 25 de março (foto: Luiza Saad/Divulgação)

É no mínimo curiosa a história do Instituto Silo Cultural, em Paraty (RJ). O espaço funciona em um galpão de madeira construído há mais de 70 anos, em uma fazenda mineira para estocar produtos agrícolas. Há cerca de duas décadas, o silo foi remontado na cidade fluminense para abrigar iniciativas culturais, como o instituto criado pelos artistas Luís Perequê e Vanda Mota. O espaço será palco da peça Constância, fruto da reconstrução das memórias e da pesquisa das atrizes Joana Marinho e Claudia Ribeiro, do Ateliê de Pesquisa do Ator (APA), no Sesc Paraty. Com orientação cênica de Stephane Brodt, do Amok Teatro, o espetáculo tem dramaturgia e direção assinadas por Joana e estreia sua versão on-line em 25 de março, no YouTube (bit.ly/constaciateatro). A produção foi contemplada pela Lei Aldir Blanc.





CIRCUITO

SOLOS, CURTA E DANÇA





Com o inédito Manifesto transpofágico, Renata Carvalho, atriz e dramaturga trans de Santos (SP), fará a abertura do Circuito de Festivais BH na próxima quinta-feira (18/2), às 19h, no canal do BH In Solos no YouTube. Conhecida com o espetáculo O evangelho segundo Jesus, rainha do céu, a atriz foi censurada cinco vezes no Brasil e chegou a usar colete à prova de balas. Renata conta que foi desconvidada por dois festivais para os quais estava confirmada. “Há 13 anos, o Brasil é o país que mais mata travestis. Não vou parar, vou continuar levando minha mensagem para as pessoas”, afirma ela, que completa 40 anos em 2021.



***

Renata vai lançar o Manifesto transpofágico em livro, pela editora Cobogó, e está confirmado com o espetáculo no festival internacional Fitei, em Portugal. Também recebeu convites para se apresentar em Paris, em setembro. A artista planeja iniciar as filmagens da segunda temporada de Pico da Neblina, série da HBO dirigida por Fernando Meirelles e Quico Meirelles, sobre a legalização da maconha no Brasil. Renata Carvalho pretende transformar em longa o documentário Corpo sua biografia, produzido durante a pandemia, viabilizado pela Lei Aldir Blanc.



***

O Circuito de Festivais BH é resultado da parceria entre os eventos BH in Solos, Curta Dança e Rede Sola de Dança. O festival virtual vai reunir criadores e pesquisadores da dança, teatro e performance de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Bahia. Até 7 de março, apresentará nove espetáculos solo inéditos.





ARTES PLÁSTICAS

ENCONTRO ON-LINE





Nesta quinta-feira (11/2), às 20h, a jornalista Jozane Faleiro bate papo com Sérgio Rodrigo Reis, crítico de artes visuais e mestre em preservação do patrimônio cultural, sobre curadoria e produção em artes plásticas. O acesso é gratuito por meio do Instagram (@jozanefaleiro) e integra a série de quatro encontros com profissionais das artes viabilizada pela Lei Aldir Blanc, via Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais.





FAROL DE NEBLINA

NOVO EPISÓDIO





Sexta-feira (12/2), às 20h, entra no ar o segundo episódio da websérie Farol de neblina, com os atores Fafá Rennó e Leonardo Fernandes. O espetáculo presencial chegou a estrear, mas foi interrompido no início da pandemia e ganhou versão adaptada para o universo on-line. O acesso é gratuito mediante retirada de ingressos no site www.espetaculoneblina.com.br. O terceiro episódio vai ao ar em 19 de fevereiro, e o quarto em 26 de fevereiro. A websérie completa ficará disponível no site até 30 de junho. Cada capítulo tem, em média, 18 minutos.