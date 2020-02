Jequitinhonha inspira estilista mineiro em oficina de carnaval

(foto: Maykel Douglas/Divulgação)

Vinte e cinco pessoas participaram da oficina de fantasias de carnaval ministrada por Ronaldo Fraga, no DesignLab do Centro Universitário UniBH. A aula teve como tema o Jequitinhonha, retratado pelo estilista em sua coleção de 2004. O workshop, que ocorre há quase um mês, é promovido pelo UniBH em parceria com a escola de samba Canto da Alvorada, que vai homenagear o estilista.



Vinte e cinco pessoas participaram da oficina de fantasias de carnaval ministrada por Ronaldo Fraga, no DesignLab do Centro Universitário UniBH. A aula teve como tema o Jequitinhonha, retratado pelo estilista em sua coleção de 2004. O workshop, que ocorre há quase um mês, é promovido pelo UniBH em parceria com a escola de samba Canto da Alvorada, que vai homenagear o estilista.

• • •





Na oficina, Ronaldo contou a história da coleção Jequitinhonha, ensinou a diferença entre criação de moda para a passarela e para o carnaval, e depois partiu para a prática. Além de compor as fantasias e aprender nas oficinas gratuitas, os participantes terão a oportunidade de desfilar na Canto da Alvorada. “Elaboradas pelos alunos do DesignLab UniBH, as fantasias estão sendo confeccionadas no laboratório do centro universitário, que cedeu todo o material necessário para a produção”, explica Flávia Virgínia, coordenadora do curso de pós-graduação em moda

do UniBH.





VOLTA ÀS AULAS

SAPATOS E MATERIAL ESCOLAR





Depois de arrecadar 600 pares de calçados para crianças e adolescentes do Bairro Jardim Europa, em Ribeirão das Neves, Maria Flávia Barbosa Carvalho conta com sua rede de solidariedade para a nova fase do projeto. Até esta sexta-feira (7), ela espera doações de cadernos (espiral e brochurão), cola branca, borrachas, lápis preto, lápis de cor (caixa com 12), tesouras pequenas, réguas, apontadores e mochilas, que serão entregues sábado (8), na Escola Municipal Glória Marques Diniz, em Ribeirão das Neves. “É doação, não desova do que está parado em casa. Livros velhos, por exemplo, não vão resolver o problema”, afirma. As doações podem ser feitas na Atroz, em Lourdes; na Tahari, no Belvedere; e na Hope, no Pátio Savassi.





• • •





Maria Flávia conta que as crianças são atendidas pelo Instituto O Grito, uma das cinco instituições do Brasil ligadas à Rede Gerando Falcões. “É muito triste saber que muitas crianças precisam ser carregadas para não colocar o pé na lama para chegar à escola”, lamenta ela, uma das conselheiras do Instituto O Grito. No sábado passado, ela e as voluntárias fizeram a triagem de tudo o que foi doado, separando por numeração. Algumas peças foram lavadas. Tudo está ensacado.





EM GRUPO

OUTRO LADO DO ATLÂNTICO





Com roteiro cuidadosamente planejado, o chef Cristóvão Laruça, dos restaurantes Caravela e Capitão Leitão, levará um grupo para conhecer vinícolas e restaurantes em Portugal. A viagem de 12 dias seguirá por Évora, Monsaraz, Aveiro, Coimbra, Moinhos, Sintra e Lisboa. Além das degustações, o passeio inclui visitas culturais e turísticas com guia local, além de comentários e avaliações de Laruça, estudioso da culinária lusitana.





BATE-PAPO

ECONOMIA E CERVEJA





A temporada 2020 do projeto Beer’n’Talk será aberta na quarta-feira (12), no Albano's. Rafael Panonko, sócio da Toro Investimentos, e Carlos Henrique Pessoa, sócio da Vêneto Consultoria e Gestão de Recursos, serão os convidados do bate-papo mediado por Marco Túlio Campolina, vice-presidente de desenvolvimento de negócios do Conselho Empresarial de Jovens da ACMinas.