Pequenos e médios empresários se reúnem em quermesse de carnaval

(foto: arquivo pessoal)

DE OLHO NA FOLIA

QUERMESSE DE CARNAVAL





Mary Arantes movimenta o mercado dias 8 e 9 de fevereiro com nova edição de feira com pequenos e médios produtores mineiros. O encontro será no f/25 Studio, na Serra, e terá o carnaval como tema. “Assim como o carnaval de BH, nossa edição temática também cresceu”, comenta Mary, que convidou 35 expositores que se dedicam exclusivamente ao carnaval (como as roupas da Dercy e da Laiê Ateliê) e marcas que se empenharam em fazer coleções especiais para a ocasião.





***





Estão confirmados A Brilhantina, Banzo, Barracão, Bend Beer, Benedita Acessórios, Café Reserva da Serra, Cris Almada, Dercy, Dona Farofa, Eco, lógico, Estufa, Fantagussi, Feito com Amor, Goiabada Acessórios, Havaianas Spirit, Jô Lacerda Gourmet, Laiê, Libertina, Maitê, Mari Lilly Atelier, Maracangalha, Mary Design + Me Encanta, Moscata, Nu, Swimwear, O Barquinho, Pão do Furtini, Proveçal Gourmet, Purpurina Acessórios, Raquel Fonseca, Rice and Beans, Silma no Brasil, Simplesmente Saudável, Sorveteria Universal, Tête-à-Tête e Viva Bossa.





APÓS O RECESSO

NOVA TEMPORADA





Com o fim das férias de verão, o Baretto, bar do Hotel Fasano Belo Horizonte, reabre neste sábado (1º/2), com apresentação da Banda Off White. No repertório, clássicos dos Beatles, Rolling Stones e Michael Jackson, além de canções de Aretha Franklin, Stevie Wonder, Queen e Amy Winehouse. O DJ Matheus animará a noite.





EM CONFINS

HORA DOS SPOTTERS





Os fãs da fotografia e da aviação comemoram o anúncio do primeiro Spotter Day 24 horas, marcado para 8 e 9 de fevereiro, a partir das 4h, em Confins. São esperados 200 spotters, como são conhecidos aqueles que gostam de fotografar aeronaves. No aeroporto internacional de Belo Horizonte, a turma terá a oportunidade de acessar áreas restritas – como pátio e pistas – e registrar diferentes modelos de aeronaves durante pousos e decolagens.





35 ANOS DEPOIS

SUPERFANTÁSTICO





Eles estão de volta. Simony e Tob retornam a Belo Horizonte ainda embalados pela três décadas e meia da Turma do Balão Mágico. A única apresentação está marcada para 7 de março, no Grande Teatro do Palácio das Artes. Em cena, a dupla vai relembrar sucessos como A galinha magricela, Ai meu nariz e Ursinho pimpão, para citar algumas canções que foram sucesso nos anos 1980.





SERTANEJO

SUCESSO EM DOSE DUpLA





O ano mal começou e a dupla Marcelo e Ryan já tem o que comemorar. A mais recente música deles, Desejo danado, está na trilha da novela Salve-se quem puder. A canção é tema da personagem Aléxia (Déborah Secco). Além disso, os rapazes participaram das gravações do folhetim, em cena de festa na cidade fictícia da trama, que deve ir ao ar na próxima semana. O single Desejo danado foi lançado no último dia 23 nas plataformas digitais e no YouTube. Em apenas dois dias, o vídeo alcançou mais de 500 mil visualizações.