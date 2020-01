Igreja fechada não desanima devotos na festa do padroeiro de Macacos

(foto: Alan Rodrigues/Divulgação) Turistas e romeiros que forem a Macacos participar da festa de São Sebastião terão uma surpresa. Este ano, o evento será realizado no Espaço do Produtor, pois a capela do padroeiro do povoado, construída em 1718, está sendo reformada. As obras fazem parte do Plano de Requalificação Urbana de Macacos, que integra o Plano de Desenvolvimento de Territórios Impactados da Vale. Os investimentos, que ultrapassam R$ 190 milhões, também contemplam Itabirito e Barão de Cocais. A última reforma da capela foi realizada há 32 anos.





BRUMADINHO

HOMENAGEM EM FESTIVAL





A tragédia de Brumadinho completa um ano no próximo sábado (25). Para lembrar as vítimas do rompimento da barragem de Córrego do Feijão, o festival Planeta Brasil, que será realizado mesmo dia, terá um minuto de silêncio no palco, áreas de alimentação e serviços e camarins dos artistas.





TOMANDO RUMO

NO ESPAÇO CORDA

Leca Novo, Mary Arantes, Juliano Arantes e José de Paula Arantes (foto: Fotos: Paulo Campos/Divulgação) (foto: Bárbara Dutra) Vânia e Marcelo Leonardo



Eles estão de volta. Leca Novo e Juliano Arantes mostram as fotografias que fizeram durante expedição pela América Latina na exposição Tomando rumo, que nasceu de um convite e ganhou curadoria de Weber Pádua. A mostra foi apresentada pela primeira vez em agosto do ano passado. As imagens estarão em cartaz até 28 de fevereiro no Layback Park, no Vale do Sereno, em parceria com o Espaço Corda. As fotos retratam a viagem que Juliano e Leca fizeram com os amigos Giovanna Di Spirito e Pedro Lamounier entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2017. Em 40 dias, o grupo percorreu 15 mil quilômetros no Brasil, Paraguai, Argentina, Chile e Peru.





NA PELEJA

TEATRO E NO CINEMA





Gorete Milagres tem grandes conquistas no palco. Foi ali que ela imortalizou Filomena, personagem que se tornou conhecida no teatro e na telinha. Nas andanças com Filó, Gorete conquistou amigos e parceiros profissionais. É o caso de Ana Kutner, filha de Paulo José e Dina Sfat, que assina a direção do espetáculo Filomena 25 anos de peleja, que fará curta temporada, de terça a quinta-feira, no Sesc Palladium, na programação da Campanha de Popularização. Na peça, a atriz mineira radicada em São Paulo relembra a trajetória da empregada doméstica que caiu nas graças do público.





>>>





Gorete convidou Ana depois que as duas se conheceram durante as filmagens de As Aparecidas, de Ivan Feijó, cuja estreia está prevista para este ano. “Nos aproximamos muito durante o processo do filme e convidei a Ana para fazer esse trabalho dos 25 anos da Filó comigo”, comenta a atriz. No cinema, as duas atuam e contracenam. O elenco conta também com Eva Wilma, que faz a protagonista Otília – viúva cheia de vitalidade que, rejeitada por um grupo de devotas, resgata as amigas de infância e parte para uma aventura bem-humorada em Aparecida (SP). Gorete faz o papel da cuidadora e confidente de Otília, e Kutner vive uma das amigas dela.