Já estou aqui com o meu Limpol. Um brinde! Gaaaaaloo!!!

Torcedores acompanharam ontem o primeiro dia de votação da SAF, que terminou com a notícia da aprovação pelo Conselho Deliberativo atleticano (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



Não adianta chorar sobre o leite derramado. Já era. No caso do Galo e a safada de sua SAF, é como se todas as vacas do mundo tivessem despencado do beiral da Terra plana e mergulhado no Cosmos. Com Coelho no comando do futebol, ficamos no mato sem cachorro, sem CT e sem estádio.









O que não tem solução, no entanto, solucionado está. Pegue aquele frasco de Limpol ou de Ypê, e abra você também seu espumante! Brindemos todos à grande naba que neste momento penetra auspiciosa pela retaguarda, como o tatuzão que abre o caminho do Metrô. Relaxemos e gozemos, conforme ensinou a Marta Suplicy!





Sejamos otimistas! A escola da vida, que não tem férias em julho, está a nos ensinar preciosas lições. Eu mesmo soube de um amigo que estava sem dinheiro e precisava vender o carro, cheio de multas. À luz da SAF do Galo, percebi que não se tratava de um veículo motorizado, mas de um cavalo selado passando bem na minha frente.





Ofereci ajuda. Fiz eu mesmo a avaliação do veículo e estabeleci o preço. Depois passei mil vezes em alta velocidade por um pardal perto de casa. Quando a dívida do carro se tornou impagável, anunciei a venda e eu mesmo comprei. Na bem-sucedida negociação entre eu e a minha pessoa, tive a oportunidade de incluir como brinde a casa desse meu amigo. Hoje encontro seus familiares e eles me agradecem: “Você salvou o Fulano da falência!”. É sempre bom ajudar as pessoas. Sem juros. Elas pagam quando puder.





Enfim, subiu a fumacinha branca na chaminé: habemus dono! Me sinto como o Fidel, meu pastor alemão – agora eu tenho dono. Devo abanar o rabo quando ele chegar em casa? Faremos bandeiras com a fuça do patrão? Celebraremos seu aniversário como se fosse 25 de março ou 25 de dezembro? Jogarão minhas cinzas na calçada por onde transita Sua Santidade? Tatuaremos a inscrição “4Rs 4ever”no lado esquerdo do peito?





O Galo agora é uma empresa. Uma firma. Há vantagens, sem dúvida. O torcedor-consumidor realizará enfim o sonho do SAC. A corneta terá então um canal de atendimento, um Disk Corneta. O sujeito telefona, reclama do Vargas, e acompanha as providências através de seu número de protocolo.





Ken pode também pedir o ressarcimento de valores: “Havia uma pessoa na minha frente com uma bandeira enorme, o que me impediu de assistir ao espetáculo”. Ele poderá ainda acionar o Procon. Ou deixar sua queixa registrada no Reclame Aqui, de modo a ajudar novos consumidores que estejam em busca de um time para consumir.





O Galo empresa será muito mais eficiente. É de se imaginar que teremos nossos “fiscais do Sarney”. Canais de denúncias serão disponibilizados para que consumidores conscientes possam denunciar usuários de produtos piratas, que serão caçados e expostos com suas malhas em poliéster estilo Bangu, seus galos de fundo de quintal, seus escudos desenhados no guardanapo do bar.





A longo prazo, como acontece às empresas, ela avançará sobre novos mercados: beberemos apenas as tubaínas do Galo, vestiremos ternos e calçaremos sapatos do Galo, dirigiremos veículos do Galo que deixarão o Fox no chinelo. A longuíssimo prazo, bebês de proveta poderão nascer com cristas sobre a carcaça craniana. A ver.





Por enquanto, celebremos o momento presente! Já estou aqui com o meu Limpol. Um brinde! Gaaaaaaalooo!!!