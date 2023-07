Amar o mundo é suportar as tristezas da vida

1515

Goya: o sono da razão produz monstros (foto: https://artout.com.br/o-sono-da-razao-produz-monstros/)

O mundo não é uma máquina programada para satisfazer nossos desejos. Pelo contrário, se existe algo que caracteriza o real é a capacidade que ele possui de contrariar as vontades de cada vivente, inibir desejos quixotescos e desconsiderar projetos infantis.

Alguns, com certeza, lerão as linhas acima como pessimismo. Sem problema. Deve ser o mesmo tipo de gente que acreditou em uma “humanidade melhor após a pandemia”, ou que faz algum ato de assistencialismo barato e posta nas redes sociais #fazer o bem faz bem.

Alguns, dotados de maior musculatura cognitiva, entenderão que essa forma de encarar a vida faz parte de um realismo fundamental, atitude que auxilia a suportar o ato de existir que, com seus altos e baixos, se movimenta, tal qual a lua, entre cheia e minguante.

A roda da fortuna não é conduzida por alguma divindade benevolente, com características paternais. A sorte de cada indivíduo é capitaneada por palhaços bêbados que aliviam o tédio da eternidade brincando com a pobre (e mortal) existência humana.

Momentos de alegria são raros, sobretudo na sociedade produtiva. Por mais que busquemos por eles, geralmente nos chegam de forma aleatória, imitando a borboleta. que foge quando é caçada, mas pousa no ombro quando nos distraímos em sua procura. A felicidade opera em uma lógica contrária ao esforço.

Na construção do viver, nos adaptamos às dores produzidas em nosso corpo e em nossa alma. Do choro no nascimento até o último suspiro, sacramentando o final de algum sofrimento patológico, a história nos ensina que é preciso lidar com rupturas, traumas e com a contagem regressiva que nos convida a sepultar sonhos e utopias. A esperança sempre foi o remédio mais barato dos alienados e o instrumento de dominação mais eficiente dos autoritários.

Se a alegria é rara, é preciso se preparar para o sofrimento como um dado muito comum. Por isso aprendemos que suportar a dor com dignidade já é um grande exercício de sabedoria e paz, pois o ser humano, apesar de tudo, sempre será capaz de amar esse mundo perverso, injusto e horrível.