Dietas vegetarianas e colesterol sanguíneo

Dietas à base de plantas estão aumentando constantemente em popularidade, devido ao crescente foco em questões ambientais. Investigar o efeito dessas dietas sobre os fatores de risco bem estabelecidos para a doença cardiovascular, principal causa de morte no mundo, é portanto, altamente relevante.









Foram incluídos 30 grandes estudos randomizados que quantificaram o efeito das dietas vegetarianas, versus uma dieta onívora (dieta à base de carne, ou vegetais )sobre os níveis lipídicos de adultos com mais de 18 anos .





Comparados ao grupo onívoro, a dieta vegetariana reduziu os níveis de colesterol total, LDL-C, e apolipoproteína -B, com mais significância estatística. Os graus de efeito foram similares em relação à idade, região e duração do estudo, estado de saúde, dieta de intervenção, programa de intervenção e desenho do estudo. Não houve diferença significativa para os níveis de triglicérides.





CONCLUSÕES





Os autores concluíram que dietas vegetarianas estão associadas à redução nos níveis do colesterol LDL-C e de apolipoproteína-B, que foram consistentes nos vários estudos examinados .As dietas vegetarianas têm o potencial de diminuir a carga aterosclerótica das lipoproteínas aterogênicas e, assim, reduzir o risco de doenças cardiovasculares .





Vale aqui ressaltar que não adianta ser vegetariano e contar com esses benefícios acima se coexistirem outros fatores de risco, como hipertensão arterial maltratada, tabagismo e outros fatores de risco cardiovasculares de prevalência e importância clínica.