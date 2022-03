Chegou a hora de aproveitar da melhor forma os parques, os espaços abertos e tudo que estávamos tímidos de usar em Belo Horizonte (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press) Será que você está preparado? Na capital mineira, o uso das máscaras está liberado em local aberto. Há tanto tempo observando as paisagens com as pessoas usando máscaras, será que estamos preparados? Vários países já flexibilizaram o uso delas e já estão com carinha de normalidade.





As vacinas realmente funcionam e as medidas de isolamento são necessárias, quando bem indicadas. O que estamos agora esperando, com cautela, é o entendimento de que finalmente a Covid-19 se tornará uma "gripezinha". Uma doença misteriosa e com muito estudo para ser feito, mas todavia controlada. Não podemos nos esquecer da dinâmica dos fatos, todas ações são tomadas e repensadas diante dos dados de infecção, internação e análises das forças das cepas circulantes. "Então, Dr. ainda podemos ter que voltar a usar máscaras como antes?" Sim. "E o que o senhor espera?" Que não!









"Mas Dr. Erickson no Rio de Janeiro já liberou tudo!" Então, como disse o colega e também colunista do jornal, Dr. Carlos Starling, mineiro é mineiro, carioca é carioca. Rio é Rio e BH é Beagá!





Chegou a hora de aproveitar da melhor forma os parques, os espaços abertos e tudo que estávamos tímidos de usar em Belo Horizonte e já ir escrevendo na agenda o que vamos 'arrumar' assim que ficar tudo liberado. O clima no mundo está em guerra, mas precisamos sim de uma fuga de poesia, uma fuga do aperto.





Podemos pensar no poeta Álvaro de Campos, heterônimo do português Fernando Pessoa.





Depus a Máscara

Depus a máscara e vi-me ao espelho. -

Era a criança de há quantos anos.

Não tinha mudado nada...

É essa a vantagem de saber tirar a máscara.

É-se sempre a criança,

O passado que foi

A criança.

Depus a máscara, e tornei a pô-la.

Assim é melhor,

Assim sem a máscara.

E volto à personalidade como a um términus de linha.





Álvaro de Campos, in 'Poemas'

Heterónimo de Fernando Pessoa