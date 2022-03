Muito além dos números da balança e muito além dos valores de IMC (índice de Massa Corpórea), a obesidade afeta quase 2 bilhões de pessoas no mundo e é uma doença multifatorial, que o controle também está associado a uma melhora multifatorial do organismo e também na redução de riscos de eventos cardiovasculares e até mesmo câncer. Hoje, dia 04 de março, é o dia mundial da Obesidade - uma oportunidade para falarmos dessa doença.

O paladar é sinestésico e quase nenhum dos sentidos é solitário, o comer pode estar preenchendo várias lacunas de saúde e obtemos recompensas que não valem tanto a pena. O nosso estilo de vida, trabalho e prioridades impactam na gestão de tempo e consequentemente também nas atividades físicas e nas escolhas alimentares. A maioria das opções rápidas ou mais baratas são menos saudáveis do que deveriam.

Se eu te contar que existem obesos desnutridos, qual é a cara que você vai fazer? Espanto ou já sabia? Se no passado a pobreza, a magreza, desnutrição eram sinais de uma saúde prejudicada, hoje sabemos que podemos estar diante de obesos desnutridos - pessoas acima do peso, mas que ainda são carentes de nutrientes importantes para o bom funcionamento do corpo. Tudo na vida é equilíbrio, não é mesmo? Um pouquinho de 'algo' e um pouquinho de salada. Nem 08, nem 80.