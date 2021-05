Por que a ANVISA negou a vacina russa Sputnik?

(foto: Jeyaratnam Caniceus/Pixabay)

Sem sombras de dúvidas, a(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é uma agência séria e segue protocolos internacionais de qualidade, além de produzir e contribuir muito para o Brasil e o mundo. Para tecer críticas - embasadas - em relação a uma agência de porte, é necessário mais do que vontade, achismos e twitters.Estamos vivendo na pele tudo que era falado a respeito de um mundo globalizado, a, termo que foi criado pelo filósofo canadense Herbert Marshall McLuhan, que encurtou as distâncias, aumentou a velocidade de informação, mas também escancarou o tanto que o descontrole local pode ter um efeito mundial, um traço de. No caso da, estamos vivendo problemas de descontroles de qualidade, monitoramento, registro de informações e tratamento da, causando impactos catastróficos em escala global.do instituto russoé uma das que utiliza um vetor viral, um adenovírus que transporta informações que irão estimular o corpo a produzir imunidade contra o coronavírus, por exemplo. Tecnologia também adotada nas vacinas Oxford-AstraZeneca, Janssen e Cansino.Em todas, os adenovírus utilizados devem ser inativados. O adenovírus é um vírus comum que causa infecções respiratórias em primatas e, na imensa maioria das vezes, causa apenas quadros leves, mas de toda forma o combinado como boa prática e para uma boa vacina é utilizar adenovírus inativados (não há comprovação de segurança para adenovírus replicantes - ativos - em vacinas).A ANVISA negou a autorização da vacina russa porque foram encontrados adenovírus replicantes nas amostras analisadas, o que impossibilita a garantia de qualidade de produção da vacina e, consequentemente, o uso no país. A decisão negativa do corpo técnico foi unânime, divergente dos 62 países que já aprovaram o uso da vacina do grupo da Gamaleya.A Gam-COVID-Vac, nome oficial da, é a única que foi desenvolvida utilizando dois adenovírus - um D-26 na primeira dose e outro D-5 na segunda dose - e pode ser considerada duas vacinas em uma. Uma ideia excelente na teoria, mas é preciso ficar claro que a negativa da ANVISA foi por encontrar adenovírus ativo nas amostras e não tem nada a ver com a estratégia, tecnologia, país, economia, implicância ou "piti".De forma objetiva, a ANVISA encontrou nas amostras vacinais apresentadas um produto diferente do que foi afirmado nos documentos divulgados. Precisa-se avaliar qual foi o problema, afinal estamos validando uma escalada de produção que parte dos ensaios clínicos para mais de 40 milhões de doses, e precisamos garantir a mesma segurança, eficácia e qualidade. Se existir uma explicação, é possível retomar as análises para uma nova avaliação criteriosa e aprovação, uma vez que não é uma decisão definitiva.Dos 62 países que aprovaram o possível uso, apenas 14 estão utilizando a vacina e devemos também avaliar quais os critérios das agências regulatórias de cada país, o que torna a discussão imensa.Outro fato é: a ANVISA é responsável pela validação das vacinas nos país, e com o que foi apresentado não é possível aprovar. O grupo russo tem dois caminhos: apresentar novas informações sobre a produção e segurança da vacina, isenta de adenovírus replicantes, ou apresentar novos estudos que comprovem a segurança do uso de adenovírus replicantes presente nas vacinas.Sobre o grupo de políticos, governadores e prefeitos que já firmaram acordos econômicos e compras apoiados na vacina russa, sugiro se organizar com seus contratos e não questionar a ANVISA, até porque não possuem competências e nem jurisprudências para isso.Gostaria de lembrar aos leitores que há um abismo entre o que queremos, gostaríamos ou achamos e o que pode ser correto. Para os russos que foram ao Twitter e diversos outros veículos de informação para invalidar a decisão da ANVISA e criticar as análises, o melhor a se fazer é procurar corrigir o que foi encontrado e lembrar as inúmeras vezes que as agências russas foram questionadas, inclusive, naquele famoso caso do doping dos atletas olímpicos.