E se for só uma gripezinha? Vacine-se!

O desafioé intenso. Uma doença que tem sintomase tambémnão é fácil de se manejar e de se acertar o diagnóstico de maneira. A investigaçãoé a tarefa diária dos médicos e, muitas vezes, a tarefa de descartar as possibilidades é tão importante quanto descobrir a doença.Sir Arthur Conan Doyle é médico e criador do famoso personagem Sherlock Holmes. O espírito investigativo do personagem com certeza sofreu influência da profissão de seu criador. Se você fosse o caro Watson, fiel amigo do Sherlock Holmes, o que você poderia fazer para ajudar o seu médico detetive?Uma boa dica é ajudá-lo a descartar possibilidades. A famosa frase da "gripezinha" talvez tenha seu local, se estivermos falando de uma doença causada pelae, nesse caso, há forma de prevenção já disponível: a vacina contra aQual marca da vacina Influenza você tomou no ano passado? Você já usou algum tratamento precoce para tratar gripe? Confesso que mel, chá quente, alimentação saudável, sofá confortável e um filmezinho são ótimas receitas para qualquer sistema imunológico.Ainda há quem use os polivitamínicos e diversos outros combos para prevenir e tratar a gripe, mas, assim como na COVID-19, casos leves pedem hidratação, analgésicos, controle de febre e talvez antialérgicos e antiinflamatórios.Essas receitas podem dar algum conforto, mas se você realmente quer ajudar os médicos Sherlock Holmes a descartar determinados diagnósticos, vacine-se. Todas as vacinas são importantes - elas previnem doenças, diminuem a mortalidade, melhoram a saúde.Neste ano, com o caos do sistema de saúde público e privado, elas se tornaram ainda mais essenciais, afinal os médicos de todo o país precisam de menos fatores de confusão para conseguirem tratar seus pacientes da melhor forma possível. A vacina da gripe é disponibilizada todos os anos em uma campanha de vacinação direcionada para os mais vulneráveis. A campanha de 2021 vai até o dia 9 de julho e a meta do governo é vacinar quase 80 milhões de pessoas.A vacina da gripe é atualizada todos os anos com as principais variantes do vírus da gripe, que neste ano são:- A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09;

- A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

- B/Washington/02/2019 (linhagem B/Victoria)



Serão disponibilizadas as doses trivalente produzidas pelo Instituto Butantan. Os grupos prioritários são crianças de 6 meses a 5 anos de idade, grávidas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, maiores de 60 anos, professores, portadores de doenças crônicas e outras condições especiais, profissionais das forças de segurança, salvamento, armadas, caminhoneiros, transporte coletivo, trabalhadores de porto, rodoviárias, sistema prisional e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas e população privada de liberdade.



Os municípios têm liberdade para decidir sobre as melhores estratégias de vacinação, por isso acompanhe o calendário da sua cidade e se informe sobre os locais de vacinação da gripe.



Importante: se você recebeu a vacina contra a COVID-19, deverá aguardar 15 dias a partir da segunda dose para receber a vacina da gripe. Se você está sintomático deve também aguardar o término dos sintomas para receber a vacina. Não há contra indicações para os alérgicos a ovo.



Não se esqueça: contra a gripe também vale as medidas de proteção como higiene das mãos, locais com bom fluxo de ar, cobrir a boca e nariz quando for tossir ou espirrar. Máscaras e isolamento social vou repetir, mas você já sabe.



