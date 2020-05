Enfermagem: A profissão que vai além do que descreve o seu nome

Na semana passada, enfermeiros fizeram ato nacional na Praça da Estação, em BH, pela valorização da categoria (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Os cuidados da saúde são ações feitas em equipe, o médico é somente parte do cuidado. No dia 12 maio, comemoramos o Dia da Enfermagem e no dia 20, o do Técnico em Enfermagem, profissões fundamentais para a assistência.





Florence Nightingale, considerada a criadora da enfermagem moderna, nasceu em 12 de maio, onde hoje é a Itália e atuou na Inglaterra, capacitando e multiplicando sua forma de cuidar dos pobres e dos doentes. A lâmpada que utilizava para iluminar seus atendimentos se tornou o símbolo da enfermagem.





SAIBA MAIS 16:02 - 17/05/2020 Enfermeiros fazem ato nacional em BH pela valorização da categoria

17:05 - 13/05/2020 COVID-19: Enfermeiros protestam por melhores condições de trabalho

04:00 - 13/05/2020 Coronavírus: dos 98 profissionais mortos no Brasil, 25 são enfermeiros acolhidos por uma equipe que praticamente validou a nossa competência e diminuiu a insegurança, os pesadelos e as dúvidas (e quantas dúvidas).



A minha história não é exceção na medicina, na vida dos cuidados fui acolhido com muita dedicação e profissionalismo por ótimas equipes de enfermagem. Pode perguntar a qualquer amigo médico qual a história dele com a enfermagem, sem dúvidas cada um de nós que se tornou médico além do diploma recebeu uma enorme contribuição da equipe de enfermagem. Todos nós iniciamos nossa vida profissional e fomosque praticamente validou a nossa competência e diminuiu a insegurança, os pesadelos e as dúvidas (e quantas dúvidas).A minha história não é exceção na medicina, na vida dos cuidados fui acolhido com muitapor ótimas equipes de enfermagem.





No meu primeiro trabalho no posto de saúde, tive o privilégio de contar com o apoio de uma equipe completa, dessas que se encontram poucas vezes, com enfermeiras que formavam um time excepcional, preparado para atuar em todas as situações do cuidado. Me recordo dos primeiros plantões, onde as enfermeiras foram responsáveis por me acompanhar e, lado a lado, me disseram que o caminho estava certo.





Em cada prescrição e até mesmo nos procedimentos mais complexos um olhar, um sinal positivo com as sobrancelhas ou uma frase afirmativa foram importantíssimas para ter fôlego e coragem para seguir. Durante um plantão, dentro de uma sala de urgência, diante da morte, muitas vezes o que a gente precisa é de conforto para cuidar, e os enfermeiros estão lá para cuidar dos pacientes e de toda a equipe.





Na pesquisa científica, a rigidez e a firmeza são fundamentais para o desempenho. Uma das minhas principais atividades é a atenção domiciliar. Nesse ambiente, todos os profissionais conseguem perceber a importância da atuação da enfermagem, o trabalho transdisciplinar nos permite beber na fonte da experiência e conhecimento dos enfermeiros, excelentes na execução do cuidado.



As experiências profissionais com os enfermeiros nas suas diversas atividades foram e são fundamentais para eu me tornar o profissional que sou hoje e que espero ser no futuro. Para esses profissionais, as vidas são muito mais que números, se importam com cada detalhe e é ao lado deles que quero continuar.





O enfermeiro é o líder da equipe, formado com curso superior e conhecedor das características do paciente crítico. Ele prescreve cuidados, realiza curativos complexos, procedimentos de sondagem, acessos para medicações, realiza o planejamento e tem uma função ímpar de coordenação.



Com sua liderança, certifica-se que toda equipe, medicamentos e cuidados estão sendo realizados como planejado para que o paciente tenha a melhora esperada. O enfermeiro desempenha tanto funções assistenciais lidando diretamente com o paciente, quanto funções de liderança, gestão da qualidade, auditoria, gestão de saúde e inúmeras outras atividades que unem planejamento, gestão, execução e conhecimento em saúde.





A equipe do enfermeiro é diretamente composta pelos técnicos, auxiliares e assistentes de enfermagem e cuidadores. A formação técnica é fundamental para que toda a execução dos cuidados seja realizada de forma primorosa.



Esses profissionais estão à beira do leito, escutam cada desconforto, cuidam da dor, febre, constipação, diarreia, eles são os ouvidos e muitas vezes as mãos de toda equipe de profissionais. São donos de palavras e gestos de carinho e da leveza para tornar o período de recuperação o mais leve e agradável possível.





As engrenagens do cuidado devem ser centradas no paciente e, para isso, o desempenho transdisciplinar se mostra fundamental para que todos tenham sucesso no trabalho e na recuperação.



A nossa satisfação é muito além do que é pago ou valorizado, é uma missão que a vocação de cada profissional da saúde leva consigo. Esses profissionais permanecem de pé e prontos para o cuidado seja na pandemia, na crise, na guerra, no luxo, na escassez, eles estão sempre prontos para cuidar. Os enfermeiros, principalmente, são a linha de frente, o contato direto com o paciente, a triagem, o manejo o cuidado, a conferência. Não existem cuidados em saúde sem uma ótima equipe de enfermagem.





Que o dia e a semana da enfermagem não sejam somente mais uma data no calendário, sejam motivo para mais respeito, reconhecimento e carinho com essa equipe que é sensacional. Desejo a todos profissionais da enfermagem dias melhores e satisfação na sua prática.



Desejo a todos profissionais de saúde que tenham ao lado joias preciosas como as que tive e tenho na minha rotina, que conseguem transformar ligações, refeições, encontros, momentos de descontração em discussão de caso, em conforto, em qualidade e em laços que só podem trazer bons resultados.



E, sem nenhum receio, afirmo que se um dia estiver doente e encontrar ao lado do meu leito uma das pessoas da minha equipe de enfermagem estarei seguro.





Obrigado, equipe!