Enfermeiros fazem ato nacional em BH pela valorização da categoria

Ato chama a atenção pelas mortes de enfermeiros durante combate à COVID-19: 98 perderam a vida no Brasil em 2020 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Profissionais de enfermagem de 12 estados do Brasil se reuniram neste domingo para um ato nacional simultâneo em busca de melhores condições de trabalho para a categoria, que tem sido fundamental para o combate à pandemia do coronavírus. No “Dia Nacional de Valorização da Enfermagem”, promovido pela União Estadual de Enfermagem, os envolvidos tentaram mostrar a importância na função nesses dias difíceis e a necessidade de melhor remuneração, jornada de trabalho de 30 horas semanais e equipamentos de segurança.

Em Belo Horizonte, o movimento teve adesão de cerca de 20 enfermeiros, que usaram cartazes e percorreram um trecho da Praça da Estação, no centro da capital. Durante o trajeto, distribuíram máscaras para moradores de rua. Pela manhã, outros profissionais da área também fizeram um ato na Praça Sete, desta vez organizado pela Fhemig (Fundação Hospitalar do Estado de Minas).





“Estamos buscando melhores condições de trabalho, equipamentos de proteção individual. Queremos também o piso salarial”, ressalta um dos organizadores do ato, Tales Comini.

Durante trajeto, enfermeiros distribuíram máscaras a moradores de rua (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Segundo ele, a profissão precisa ser mais bem valorizada, já que vem na dianteira do grupo de risco em contrair a COVID-19: “Toda a categoria vem sendo massacrada. Precisamos de uma valorização, até porque estamos segurando a população brasileiras nas costas. E nós temos 98 profissionais que morreram por causa do coronavírus, de acordo com o Cofem (Conselho Federal de Enfermagem”.

Além de Minas, o ato do Dia Nacional de Valorização da Enfermagem ocorreu nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás e Distrito Federal, entre outros.





HOMENAGENS

O dia do enfermeiro foi comemorado na última terça-feira, justamente num momento em que o Brasil vive seu período de mais perdas de vida pelo coronavírus. Ainda assim, os profissionais receberam homenagens da Santa Casa, do Conselho Regional de Enfermagem e da Fhemig.

No Vaticano, o papa Francisco fez uma oração especial aos profissionais que estão na luta diária: “Que o Senhor os abençoem. Nesta época de pandemia, dão o exemplo de heroísmo, e alguns deram sua vida. Rezemos pelas enfermeiras e os enfermeiros”.