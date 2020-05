Casal testa positivo para COVID-19 após festa com 23 pessoas em Felixlândia

(foto: Reprodução/Facebook)



Felixlândia, na Região Central do estado, é mais um município de Minas que registrou os primeiros casos da na última semana. Trata-se de um casal que teve o diagnóstico da doença confirmado após dar uma festa para mais de 20 pessoas no feriado do Dia do Trabalhador. A informação foi divulgada pelo prefeito da cidade Nonô Carvalho (PDT), na Região Central do estado, é mais um município deque registrou os primeiros casos da COVID-19 na última semana. Trata-se de um casal que teve o diagnóstico da doença confirmado após dar uma festa para mais de 20 pessoas no feriado do Dia do Trabalhador. A informação foi divulgada pelo prefeito da cidade em vídeo publicado em uma rede social.





Segundo o prefeito, o casal não mora na cidade, mas tem uma casa no distrito de São José do Buritis, que pertence à comarca. Ele criticou o “ato de responsabilidade” que contraria a recomendação de isolamento social adotada no município. “Contrariando todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, eles resolveram, no dia 1º de maio, realizar uma festa. Onde estiveram presente vários filhos que moram em outros municípios. Eram mais de 23 pessoas. Teve gente de Rio Pomba, São Paulo. Inclusive esta pessoa que chegou de São Paulo já chegou com sintomas da gripe”, disse Nonô.





O resultado dos testes saiu na quinta-feira, dia 14. O casal não apresentou sintomas graves da doença, portanto, permaneceram em casa. Eles estão de quarentena e sendo acompanhados pela equipe de saúde local.













No vídeo, o prefeito ainda recomenda à população do Distrito de São José do Buritis, principalmente pessoas que integram o grupo de risco à doença, evitar sair de casa pelos próximos 15 dias e surgindo os sintomas da doença procurar, imediatamente, o serviço de saúde local. Veja, abaixo, o comunicado na íntengra: