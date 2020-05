Prefeito de Vargem Alegre, em Minas, está internado com COVID-19

Novo coronavírus já fez quatro vítimas em Vargem Alegre, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais (foto: STR/AFP)

O prefeito de Vargem Alegre, Neudmar Ferreira Campos (PDT), está internado após ser infectado pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada por Eliezer Ferreira Machado, médico e filho do chefe do Executivo municipal. A cidade está localizada na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Mário, como é conhecido, tem 61 anos. “Meu pai continua acordado,Precisa manter a internação no momento. Ele está bem,disse o filho do prefeito em vídeo publicado no site oficial da prefeitura.

“Agradecer a oração de todos que vem pedindo por ele, torcendo pela recuperação dele. A pedido dele, venho pedir à população toda que siga as orientações da Secretaria de Saúde, que vem tomando medidas bem drásticas para que contenha a evolução dessa doença, seguindo todos os protocolos nacionais e internacionais", afirmou Eliezer Ferreira Machado.

Vargem Alegre tem, segundo o último boletim epidemiológico da prefeitura, divulgado nesse sábado (16), quatro casos confirmados de COVID-19. Um desses está curado. Há, ainda, 25 notificações suspeitas.