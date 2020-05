Carreata bolsonarista pede reabertura do comércio em Belo Horizonte

Prefeito Alexandre Kalil foi alvo de parte dos manifestantes. (foto: Edésio Ferreira/EM/D. A Press)

do presidente(sem partido) promovem, na manhã deste domingo, em, umaem prol da. Os manifestantes, que se concentraram na Praça do Papa e saíram em direção à Avenida Afonso Pena, no centro da cidade, defendem oe a utilização daem casos leves do novo coronavírus tratados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).A reportagem doconstatou a presença de muitos automóveis no protesto Alguns manifestantes aproveitaram para pedir ado prefeito de BH,(PSD). Segundo a organizadora do ato, Anneliese Álvares, de 55 anos, a carreata não pede intervenção militar e tampouco tem como um dos alvos o Supremo Tribunal Federal (STF).“Estamos na rua desde 15 de março. Ninguém foi contaminado. Tem que ter isolamento vertical, pois os pobres precisam trabalhar”, opina ela, que é analista de sistemas.Os manifestantes, assim como Bolsonaro, defendem a mudança no protocolo que rege a utilização da cloroquina do O presidente quer liberar o medicamento como parte do tratamento de casos leves da doença . Atualmente, a substância pode ser prescrita apenas aos pacientes graves.Os manifestantes devem fazer a rota da carreata, que inclui a Rua dos Caetés, por mais de uma vez. Alguns deles pretendem se dispersar na Praça Marília de Dirceu, nas proximidades da residência de Kalil, no bairro de Lourdes.Segundo Anneliese Álvares, grupos como Patriotas, Direita Minas e Direita BH estão presentes ao ato.Um impasse envolvendo a cloroquina esteve no centro da saída do Ministro da Saúde, Nelson Teich, que se recusou a flexibilizar o protocolo . O interino da pasta, general Eduardo Pazuello, deve seguir a ordem do presidente e alterar os critérios.