Piracanga é exemplo de sensibilização à sustentabilidade

(foto: Unah Piracanga/Divulgação) Em maio de 2022, Carlos Nobre foi eleito o primeiro brasileiro a compor “The Royal Society”, a mais antiga instituição acadêmica do Reino Unido, cuja proposta fundamental, desde os idos de 1660, é reconhecer, promover e apoiar a excelência na ciência e encorajar seu desenvolvimento e uso em benefício da humanidade. Carlos Nobre tornou-se Membro Estrangeiro por seu trabalho sobre as interações entre biodiversidade e atmosfera e os impactos do desmatamento na Amazônia, sendo sua escolha mais um sinal claro da necessidade e da importância de se engajar o Brasil na discussão sobre sustentabilidade.



No último domingo (12/2), o jornal Estado de São Paulo publicou uma entrevista concedida por Carlos Nobre, em que o cientista, pesquisador da Universidade de São Paulo (USP) e também membro da Academia Brasileira de Ciências (ABC) expressou a necessidade e a importância de se conscientizar a nova geração sobre a necessidade da sustentabilidade do planeta. Nobre enfatizou a importância das grades escolares, desde o ensino básico ao superior, terem disciplinas obrigatórias de sustentabilidade.



Originária na Escola Inkiri - reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) como “instituição de referência para a inovação e a criatividade na educação básica no Brasil” -, a Escola Almar tem o pedagogo José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, como grande referência viva – Pacheco esteve presencialmente por várias vezes na escola. Sua pedagogia visa o desenvolvimento integral do ser, incluindo seus aspectos físico, mental, emocional e espiritual.



Escola Almar está inserida dentro de Piracanga, a maior ecovila brasileira, situada na Península de Maraú, na Bahia. Em Piracanga, encontram-se outros impactantes projetos, além do espaço Unah Piracanga, voltado para imersões para visitantes – unah significa semente. Para quem ficar hospedado em Unah Piracanga ou em alguma casa da região, poderá vivenciar água e energia sustentáveis, compostagem, permacultura, produção de produtos 100% biodegradáveis, preservação das tartarugas marinhas, alimentação 100% vegetal etc.



Para fazer parte dessa comunidade, mesmo que temporariamente, alugando uma casa ou hospedando-se por alguns dias em Unah Piracanga, é necessário utilizar produtos veganos 100% biodegradáveis para evitar qualquer contaminação do lençol freático e prejuízo ao tratamento das águas, realizado pelo sistema de círculo de bananeiras. Não existe energia ligada ao sistema elétrico, somente placas solares, baterias e geradores, e o acesso à ecovila se dá por uma estrada de terra que a comunidade não permite que seja asfaltada.



Em Piracanga, desenvolveu-se também a empresa de produtos 100% biodegradáveis, denominada Plante. Nas palavras de sua idealizadora, Juliana Faber, “a Plante é muito mais do que uma marca de produtos; pesquisamos e vivemos a água que somos em muitas nuances - memória, informação, estrutura, PH, fluxo, energia, nutrição, educação, dentre outras - e nosso propósito é potenciar e espalhar o cuidado da água no mundo”. Faber é também responsável pelo sistema de tratamento da água de Piracanga.



Por meio de Unah Piracanga, é possível conhecer um pouco de cada projeto que se desenvolve dentro dessa comunidade sustentável inserida em uma área de aproximadamente 90 hectares, dos quais 10 são “habitados” em meio à preservada natureza. Mas o que vem a ser cidades e comunidades sustentáveis?



De acordo com o Banco Mundial, cidades e comunidades sustentáveis devem atender a quatro princípios: primeiro, serem ambientalmente sustentáveis em termos de limpeza e eficiência; segundo, serem resilientes a choques sociais, econômicos e naturais, preparando-se para desastres naturais cada vez mais intensos; terceiro, serem inclusivas sob todas as dimensões da sociedade, incluindo pessoas marginalizadas e vulneráveis; e, por último, serem competitivas e poderem se manter produtivas e geradoras de empregos.



É também do Banco Mundial o relatório sobre o futuro da agricultura na América Latina e Caribe (ALC), publicado em fins de 2020, com alertas sobre os perigos decorrentes da expansão da agricultura nessa região: ocupando mais de 1/3 da área terrestre da região e consumindo cerca de ¾ dos recursos de água potável, a agricultura é também responsável pela geração de quase metade das emissões de gases de efeito estufa na ALC, enquanto a média mundial gira entre 19% e 29% da emissão.



Ainda nesse relatório (“Future Foodscape: re-imagining the agriculture in Latin America and Caribbean”, título original em inglês), estima-se que a mudança climática afetará (I) os retornos da colheita de alimentos e do gado, (II) as economias locais e (III) comprometerá a segurança alimentar e nutricional, especialmente na região Nordeste do Brasil, na zona Andina e na América Central, locais com maior incidência de agricultura de subsistência e maiores níveis de pobreza.



Em janeiro último, ocorreu o World Economic Forum (WEF, em tradução livre, Fórum Econômico Mundial), em Davos, após dois anos de encontro on-line. WEF é importante encontro de representantes governamentais, líderes de grandes empresas, terceiro setor e representantes da sociedade civil. Foi no WEF de 2019 a primeira aparição da ativista Greta Thunberg.



Em 2023, Greta Thunberg voltou ao WEF para cobrar novamente ações de líderes políticos e empresariais. O que tem se visto na prática e ficou ainda mais claro, no último WEF e em seus relatórios, é que os discursos não saíram do papel e que as percepções e o entendimento sobre sustentabilidade, controle climático, fome, formas de cultivos agropecuários e rumos da educação e integração do homem ao meio ambiente estão longe de serem experimentados pelas lideranças mundiais.



Piracanga é exemplo vivo de práticas de sustentabilidade que atendem aos quatro princípios definidos pelo Banco Mundial. Seria desejável que lideranças políticas e empresariais conhecessem e vivessem o processo de imersão proposto por Unah Piracanga para serem verdadeiramente sensibilizadas da importância de seus papéis na (re)construção das sociedades e comunidades.



Povos originários sobrevivem às mais violentas formas de extinção; o mesmo ocorre com inúmeras espécies de animais e plantas, com a água, com o alimento livre de (excesso de) agrotóxicos. Sobrevivem graças à ação de seres humanos iluminados em luta constante contra um sistema que se tornou cada dia mais insensível às questões ligadas à VIDA. Que as lideranças que têm o arbítrio de preservar e garantir nossas vidas saiam de seus escritórios e sejam tocados por projetos como Piracanga.