ANPD publica norma sobre dosimetria de penas

Agora é pra valer! Foi publicado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), na segunda, 27/02 a chamada “norma de dosimetria” que traz parâmetros para o órgão aplicar as sanções pelo descumprimento da LGPD.

Pelo novo regulamento da ANPD, as infrações serão consideradas médias, por exemplo, se atingirem interesses e direitos fundamentais dos titulares

Elas podem ser uma advertência, multas e até a proibição do tratamento de dados pelo infrator Serão aplicadas, observando-se situações como a gravidade da infração, reincidência, grau do dano dentre outros.

As empresas que ainda duvidavam se a lei realmente seria objeto de fiscalização deverão se apressar para se adequarem às suas normas e dar mais importância à privacidade de dados.

Não custa lembrar que a lei prevê uma série de infrações. Dentre elas estão o tratamento de dados sem o consentimento do titular, o uso para finalidades diversas daquelas para as quais o titular autorizou; compartilhar dados com terceiros e o vazamento.