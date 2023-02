A implementação do sistema eletrônico de registros públicos

O sistema busca, basicamente, garantir o acesso de forma remota e eletrônica aos serviços de registro público (foto: Pixabay/Reprodução)

Na última terça feira (31/01), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizou audiência pública visando definir as diretrizes para a implementação do SERP, Sistema Eletrônico dos Registros Públicos que traz medidas para modernizar e simplificar os procedimentos em cartórios de todo o país. As regras constarão em um ato normativo a ser publicado pelo órgão.