Recuperação Judicial para todos?

Fachada Americanas (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press )

De acordo com uma pesquisa do Serasa de agosto deste ano, o número de pedidos de recuperação judicial aumentou no país 59,6% em relação ao mesmo período do ano passado.



Os dados confirmam uma percepção do mercado e do público em geral trazida por casos envolvendo grandes empresas como Americanas, 123 milhas, Oi e Light. Além, é claro, das recuperações judiciais pedidas pelos clubes de futebol.



Mas outro ponto relevante da pesquisa é de que a maioria dos pedidos envolve pequenas empresas. Esse resultado pode ser considerado natural, se levarmos em conta que elas representam a grande maioria dos empreendimentos no país. Ocorre que, até um passado recente, as microempresas e empresas de pequeno porte não se valiam da recuperação judicial, provavelmente, pela complexidade e pelos custos deste processo.



De forma geral, o aumento de pedidos de recuperação pode ser explicado, a princípio, por uma causa óbvia: a crise econômica e financeira pela qual estas empresas estão passando, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Esse, inclusive, é o fundamento previsto na lei para um pedido de recuperação judicial.



Agora, os motivos para essa crise podem ser variados. Aumento da inadimplência no país, juros altos, desaceleração da economia e má-gestão estão entre eles.



Mas vale citar também outro aspecto relevante. Vivemos uma tendência de expansão do acesso à recuperação judicial.



Tanto a recuperação quanto a falência são instrumentos processuais alternativos ao processo de execução individual.



Assim, alguém que possui muitas dívidas, pode valer-se da recuperação judicial para buscar uma reestruturação de seu passivo. Mas, se ela não for viável, poderá ter sua falência decretada, e o pagamento dos credores ocorrerá de forma forçada, seguindo uma ordem de preferência legal. Tanto a recuperação quanto a falência são processos coletivos e integram o que se entende por concurso de credores.



Mas, de acordo com a nossa lei de recuperação e falência (11.101/05), somente empresários ou sociedades empresárias podem requerer uma recuperação judicial ou de ter a falência decretada.



Historicamente, a definição de empresário pela lei é um tanto quanto problemática. Na prática do dia a dia, podemos resumi-la como pessoas físicas ou jurídicas que exercem uma atividade com fins lucrativos e que se registram na junta comercial. Então, associações, fundações e pessoas físicas estão excluídas desse conceito.



Contudo, temos hoje uma relativização dessa restrição legal. Novas leis e o judiciário têm permitido que pessoas jurídicas não enquadradas como empresárias ingressem com pedidos de recuperação.



Há um entendimento que elas desempenham atividade econômica relevante e, que, com base no princípio da preservação da empresa, podem ser equiparadas a empresários.



A lei que instituiu a SAF, por exemplo, permitiu que clubes de futebol, enquadrados como Sociedade Anônima do Futebol ou mesmo como associações solicitem a recuperação judicial.



Já os tribunais têm aceitado requerimentos feitos por instituições de ensino, hospitais e outros entes com relevância econômica e social.



Um dos primeiros casos foi o da Universidade Cândido Mendes. Seu pedido de processamento de recuperação judicial, deferido em 2020, abriu caminho para que outras instituições semelhantes também buscassem o judiciário para tentar uma reestruturação.



Mas esse posicionamento da Justiça ainda não é pacífico. Recentemente, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o processamento da recuperação judicial de um hospital, constituído como associação civil. De forma contrária, a mesma câmara do tribunal entendeu que é possível estender a recuperação às associações.



O Superior Tribunal de Justiça (STJ), que tem a competência para analisar recursos relativos ao tema, ainda não criou um precedente a ser seguido pelos demais tribunais.



No Congresso há projetos de lei prevendo a alteração da própria lei de recuperação judicial criando com isto, um regime único. Muitos especialistas em Direito Empresarial também defendem essa ideia. Outros preferem manter a distinção legal. Dentre outros argumentos, afirmam que, no final de 2020, houve uma reforma geral da lei e que o legislador preferiu não estender o regime de insolvência previsto nela a agentes não classificados como empresários.



Vale dizer que em outros países o concurso de credores é tratado de forma unitária. Basta que alguém esteja em situação de insolvência para que requeira a recuperação judicial, ou seja declarado falido. É o caso dos Estados Unidos, cuja legislação serviu de inspiração para a elaboração da nossa lei.







O autor desta coluna é Advogado, Especialista e Mestre em Direito Empresarial. É sócio da Empresa Tríplice Marcas e Patentes e do escritório Ribeiro Rodrigues Advocacia.

Sugestões e dúvidas podem ser enviadas para o email lfelipeadvrr@gmail.com