Uma retrospectiva sobre a regulação do ambiente digital em 2022

Em 2022, legisladores e juízes mundo afora depararam-se com grandes desafios regulatórios no ambiente tecnológico (foto: PxHere)

É sabido que, em razão das constantes mudanças de nossa sociedade, o Direito precisa ser atualizado, pois nem sempre as regras já existentes são adequadas para regular determinadas questões surgidas com o passar do tempo.





No ambiente tecnológico, em que as mudanças ocorrem cada vez mais rápido, isso fica bem evidente. Quando as leis já postas não são suficientes para regular uma nova conformação social ou novos modelos de negócios, há, geralmente, dois caminhos a se seguir: a criação de novas leis ou uma intervenção do judiciário baseada em outras fontes normativas.





Podemos afirmar que, em 2022, legisladores e juízes mundo afora depararam-se com grandes desafios regulatórios. Entre eles, as novas formas de trabalho impostas pela pandemia e pela economia de compartilhamento, a responsabilidade das plataformas digitais, a proteção de dados, o desenvolvimento e os impactos do uso da inteligência artificial e o universo das criptomoedas.

















Para o próximo ano, fica a expectativa do julgamento de importantes precedentes, como o que analisará a constitucionalidade do Marco Civil da Internet . Mas o que se espera, sobretudo, é a aprovação de leis para regular os diversos aspectos da atuação das Big Techs, à semelhança do que ocorreu recentemente na União Europeia.





E, por aqui, continuaremos a tentar contribuir, de alguma forma, para a análise e a compreensão desses temas tão atuais e desafiadores.





