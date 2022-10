Medidas do Governo para o endividamento das famílias brasileiras

Por Luiz Felipe Ribeiro Rodrigues

Outra medida que pode fomentar esse cenário de superendividamento e inadimplência foi anunciada na última terça-feira, 18/10 (foto: Pixabay/Divulgação) No último dia 10, foi divulgado o resultado da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor relativa a setembro de 2022.





Segundo os dados, o endividamento das famílias brasileiras bateu um novo recorde. Atingiu 79,3% dos lares do país. Já a inadimplência atingiu o patamar de 30% dos entes pesquisados.





Uma família endividada é aquela que assume obrigações com pagamentos futuros. Pode ser o parcelamento de uma compra com o cartão de crédito ou o financiamento de um imóvel.





Já a inadimplência ocorre quando uma pessoa não cumpre sua obrigação no prazo previsto ou contratado.









Já o superendividamento, mencionado algumas vezes nesta coluna , consiste na impossibilidade de o consumidor pagar todas suas dívidas, situação que o levará à inadimplência.





Segundo economistas, há diversas causas para o quadro apontado na pesquisa. A alta taxa de juros e o spread bancário, a diminuição da renda dos trabalhadores e a pandemia estão entre elas.





Em suas análises, eles geralmente apontam propostas ou soluções nos campos macro e microeconômico. Medidas de política econômica e a regulação são alguns dos caminhos para testá-las. Quando, porém, não são bem planejadas, seu efeito pode ser contrário ao fim que almejam.









Outra medida que pode fomentar esse cenário de superendividamento e inadimplência foi anunciada na última terça-feira, 18/10.





Para financiar a casa própria, o trabalhador poderá utilizar os depósitos futuros de sua conta vinculada ao FGTS. Ele poderá requerer um financiamento e oferecer os valores do fundo que ainda não recebeu, como uma espécie de caução. A princípio, a medida vale somente para famílias com renda mensal bruta de até R$ 2,4 mil.





Não é preciso ser economista para identificar-se os riscos desta operação e como ela pode contribuir para o superendividamento dos consumidores e das famílias brasileiras.





Se o titular da conta for demitido, por exemplo, ficará sem o emprego, sem o saldo do FGTS, sem o imóvel e com uma dívida muito acima de sua capacidade financeira.

Segundo consta, a proposta foi aprovada de forma unânime pelos integrantes do conselho curador. Não se sabe, porém, como foi a discussão sobre os riscos da nova medida.

