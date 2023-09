715

Postaram na internet o pedido: “Cite um erro de português que mais incomoda você”. Seguidores responderam com contribuições variadas. A enquete ficou pra lá de rica. Eis as respostas: Postaram na internet o pedido: “Cite um erro de português que mais incomoda você”. Seguidores responderam com contribuições variadas. A enquete ficou pra lá de rica. Eis as respostas:









“Pra mim fazer”: Mim não faz nem acontece. O sujeito é sempre eu: pra eu fazer, pra eu estudar, pra eu ler, pra eu me manifestar.





“Haverão protestos”: No sentido de existir ou ocorrer, o verbo haver só se flexiona na terceira pessoa do singular: Há três pessoas na sala. Haverá protestos contra o racismo. Houve distúrbios durante as manifestações.





“Meia louca”: No sentido de “um tanto”, é a vez de meio. Invariável – sem feminino, masculino, singular ou plural: Ela é meio louca. Estou meio estressada. Ficamos meio cansados com a quarentena. O noticiário está meio repetitivo.





“Soa” em vez de “sua”: Soa é forma do verbo soar. Sua, do verbo suar: A campainha soa. O trabalhador sua (transpira).





“Graças à Deus”: Deus é nome masculino. Não aceita crase, como barco a vapor, bebê a bordo.





“Vou com tu”: O pronome se junta à preposição: Vou contigo.





“Mal humor, mau humorado”: Mau é o contrário de bom. Mal, o oposto de bem. Na dúvida, basta apelar para o troca-troca: mau humor (bom humor), mal-humorado (bem-humorado).





“Fazem 10 anos”: Na contagem de tempo, o verbo fazer é invariável. Fica sempre na terceira pessoa do singular: Faz um ano. Faz 10 anos.





“A dó”: Dó é sempre masculino: O dó é sentimento de comiseração, lástima, compaixão. Tenho muito dó dos médicos que têm de escolher quem vai viver e quem vai morrer. O dó também é uma nota musical.

Mais/ mas

Mais = contrário de menos: Trabalho mais (menos) que Maria.

Mas = conjunção adversativa. Exprime ideia oposta, contrária à lógica: Ele estudou muito, mas não passou na prova. (Se estudou muito, deveria ter passado, mas…)

A ver/ haver

A ver = ter relação: Minha história tem tudo a ver com a de Paulo. Este fato não tem nada a ver com aquele.

Haver = verbo: Segundo a ONU, no mundo deve haver 60 milhões de crianças sem acesso à internet. O emprego do verbo haver oferece dificuldades aos falantes. Vai haver aula?

Acento/ assento

Acento = sinal gráfico: agudo (‘), grave (à) e circunflexo (^).

Assento = lugar onde se senta: assento preferencial, assento na ABL, assento dianteiro.

A gente/ agente

A gente = nós. Exige o verbo na terceira pessoa do singular: A gente vai sair mais cedo. Quer sair com a gente? A gente quer ficar em casa, mas nem sempre pode.

Agente = ser que executa uma ação: agente penitenciário, agente secreto, agente da passiva.

Óculos

A palavra óculos só se usa no plural: meus óculos, óculos escuros, óculos importados.

Privilégio

Privilégio tem dose dupla de i. Previlégio não tem vez. Xô!

Com certeza

Com certeza se escreve assim, um lá e outro cá. Concerteza não existe.

Subsídio

Subsídio joga no time de subsolo. Com a duplinha, o som z não tem vez.

Estupro

Estupro se escreve assim. O r fica na última sílaba. Muitos o mudam de lugar. Escrevem estrupo. Nada feito.

Por hora/ por ora

Por hora = a cada 60 minutos: Recebe R$ 100 por hora de trabalho.

Por ora = por agora: Por ora, a alternativa é ficar em casa.

LEITOR PERGUNTA

Como flexionar a palavra monstro quando usada como adjetivo?

Como adjetivo, monstro é invariável, sem feminino e sem plural: congestionamento monstro, congestionamentos monstro. Tarefa monstro, tarefas monstro.

* Em homenagem a Dad Squarisi (1946-2023), a coluna Dicas de Português é republicada hoje