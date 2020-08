Uma barata no banheiro: paranoias pandêmicas

Médico, Infectologista, Mestre em Medicina, Especialista em Medicina Preventiva e Social pela UFMG. Professor do Curso de Medicina da FASEH- Faculdade de Saúde e Ecologia Humana Diretor da Sociedade Mineira de Infectologia e Consultor Científico da Sociedade Brasileira de Infectologia

(foto: Kasper Bek/Pexels )

Minha irmã me ligou apavorada as 11 da noite. O motivo: uma barata que invadira o seu banheiro.





Intruso ser a quebrar quarentena! Certamente trazia em suas

coronavírus a circular por redes sanitárias precárias do terceiro mundo. De fato, o COVID-19 foi detectado em patinhas infectas milhões dea circular por redes sanitárias precárias do terceiro mundo. De fato, ofoi detectado em amostras colhidas em nossas redes de esgoto , bem antes de ser percebido na China. Ou seja, trata-se de vírus sorrateiro com epidemiologia ainda pouco conhecida. Neste momento, aliado a uma monstruosa barata, ganhou proporções ainda mais devastadoras.





Para onde teria ido levando o vírus mortal em suas entranhas?!





Esse foi o motivo de um telefonema as 11 da noite! E agora, o que fazer com a barata?!





Aqui vale um parêntese: Minha irmã, cantora lírica, retornou ao Brasil depois de viver mais de 50 anos na Alemanha. Chegou de mala e cuia quase junto com o Corona. Provavelmente, o Corona atrasou um pouco por problemas alfandegários e de registro epidemiológico. Mas, certamente estavam no mesmo voo.





Mas, a barata não. Ela é ser local à ameaçar a quase intransponível casamata alemã. Ser medonho e pouco afeito ao diálogo.





Essa breve introdução reproduz fielmente o drama e o medo dos dias de hoje. Já não sabemos onde está de fato o inimigo.





Ao perceber a minha perplexidade, ela justificou o telefonema as 11 h da noite:

- Para você é fácil de entender, mas para nós leigos, o bicho está em todos os lugares. Até na barata, que agora, já divide o apartamento comigo.





medo obscurece a racionalidade. E isso abre espaço ao imaginário mágico, para prevenir e tratar um problema que ameaça a todos e transformou nossas vidas numa pandemônica existência. É neste contexto onírico que surge a Ela estava certa! Oobscurece a. E isso abre espaço aomágico, para prevenir e tratar um problema que ameaça a todos e transformou nossas vidas numa pandemônica existência. É neste contexto onírico que surge a Cloroquina , a Ivermectina e a até o tenebroso Ozônio por orifícios pouco usuais...





Pacientemente, tentei explicar que a barata não admite proximidade social, particularmente com o vulto de um chinelo. Ela não dialoga, por isso, não emite perdigotos. Barata não da 3 beijinhos, não abraça, não enturma e aglomera apenas se nossos princípios básicos de higiene assim permitirem. Portanto, ela não é o inimigo.





Com um pouco de didática, acredito que ela até usaria máscara. Para sobreviver, baratas não se preocupam com a estética. Por isto, sobreviveriam até a bomba atômica.





Vírus ameaçam humanos, mas não às baratas. Preocupação de barata é com chinelo!





Difícil é convencer meu amigo Gustavo Werneck dessa conclusão. Ao compartilhar com ele o drama da minha irmã, imediatamente concluiu:



- Mais um malefício das cascudas.



Segundo ele, “um amigo havia pego a doença, ao entrar em contato com a barata da vizinha, essa espécie sorrateira”.





Ele e outros milhares de habitantes desse planeta, além da minha irmã, consideram a barata como uma aliada do Corona. Vieram para ficar...





Tenho que concordar com eles: ambos vieram para ficar.

Aliás, não é bem assim. Estavam aqui antes de nós. Tanto a barata quanto o Corona. Nós somos os intrusos. Uma iguaria à mais a ser degustada.





Na evolução das espécies eles já estavam aqui, milhares de anos antes de nós. Sim! O Corona há bilhões de anos. A barata, bem mais jovem e vaidosa, há menos tempo, milhões de anos.





Ou seja, quem invadiu a casa de quem?!





Recomendei à minha irmã, "faça um pacto com ela. Será melhor para vocês duas... Dívida a casa e esqueça o Corona que ela pode trazer nas patinhas. Mas, se ela tossir, ou espirrar... ameace com o chinelo. Não tente eliminá-la, um escorregão e uma prótese de quadril podem sair bem mais caro. Com jeitinho, até o Messias tem sido visto usando máscara! Por que não uma barata?!"