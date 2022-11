Adolescência, desafio para os pais

Bebel Soares

(foto: Depositphotos)

Outro dia uma amiga perguntou num grupo de WhatsApp se algum dos nossos filhos adolescentes conhecia os desafios do TikTok. Tem desafio de fumar cotonete, desafio do desodorante (que asfixia), desafio da corda no pescoço, entre outros. Fui perguntar para o meu filho se ele já havia feito algum, ele respondeu: “Não”. Conhece alguém que já fez? “Não”. Sabe quais são os desafios? “Não sei e não quero saber”. Assunto encerrado no modo adolescente de não render quando não está a fim de conversa.

O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), na edição mais recente da pesquisa TIC Kids Online Brasil, coletou dados que indicam que 93% dos brasileiros com idades entre 9 e 17 anos são usuários de internet.

A internet é terra sem dono. A gente entrega um celular, computador para os filhos, e acha que eles estão seguros usando-os só em casa e se esquece de que dentro da rede os riscos são muitos.

Os desafios matam crianças e adolescentes em todos os cantos do mundo. Existem comunidades que manipulam crianças e adolescentes, que os levam a participar de desafios mortais.

Também tem perfis falsos de pedófilos , além do cyberbullying e centenas de outras bizarrices muito perigosas. E jogos on-line em que as pessoas perdem dinheiro de verdade.

Adolescentes precisam de espaço, mas ainda precisam de orientação. Para complicar o que já não era fácil, ainda passamos por um longo isolamento social devido à pandemia do coronavírus, que fez com que todo mundo passasse muito mais tempo conectado, e nossos filhos, além de assistir às aulas on-line, ainda tinham que se contentar com a socialização com os amigos também no virtual.

Dois anos na vida de quem tem menos de 20 anos é tempo demais, o isolamento gerou um adoecimento psíquico.

No início do mês, o filho da Camila, adolescente que gostava de anime e participava de comunidades na internet, acreditou que era capaz de ter êxito no desafio da corda no pescoço, achou que daria conta de aguentar por 20 segundos, e foi assim que Camila perdeu seu filho; 20 segundos foi tempo suficiente para que Otávio perdesse a vida.

E qual é o nosso papel? O papel de pais, mães, cuidadores, professores na orientação das crianças e adolescentes? É possível proibi-los de usar a internet, de terem contas em mídias sociais? Daria certo? Ou é melhor manter o diálogo aberto, ficar de olho no conteúdo que eles consomem, explicar, orientar?

Excesso de tela é prejudicial à saúde, já existem estudos sobre o assunto. Regular o tempo de tela é importante, mas não é suficiente. A nossa tarefa não é fácil.

Tem três livros que eu gosto muito e recomendo:

“A Geração do Quarto – Quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar” – Hugo Monteiro Ferreira.

“Crianças e Adolescentes no Mundo Digital: Orientações essenciais para o uso seguro e consciente das novas tecnologias” – Alessandra Borelli.

“Meu Adolescente” – Anna Cláudia Eutrópio, Carolina Dantas e Carolina Lentz.

Os três livros, além de falarem sobre adolescência, nos mostram o valor da comunicação e da conexão com os nossos filhos em todos os momentos da vida. A necessidade do exercício de uma parentalidade responsável é equilibrada, que não seja nem rígida nem permissiva demais. A gente até sabe, mas a teoria é bem mais fácil que a prática.

Esse assunto rendeu, mas rende muito. Eu sigo com muito mais dúvidas do que certezas. Na próxima quarta (30/11), temos um encontro marcado no Café do Centro Cultural Minas Tênis Clube para continuar essa prosa. A psicóloga e doutora em educação Anna Cláudia Eutrópio vai dar uma palestra sobre o livro “A Geração do Quarto” e o “Meu Adolescente”. Esse encontro é gratuito, aberto ao público e começa às 19h. Depois da palestra tem roda de conversa para que possamos aprender mais, trocando ideias. Esperamos vocês!