Esse é o depoimento de uma mãe que quer alertar outras mães. Ela prefere ficar anônima para não expor seu filho.

“Meu filho sempre foi responsável, sorridente e iluminava qualquer ambiente em que estava. Começou a faculdade em 2019 e estava muito animado até que veio a pandemia, no início de 2020, e o confinamento. Em setembro de 2021, comecei a ficar preocupada com o comportamento dele. Começou a ficar muito no quarto, mais calado, parou de cozinhar (uma atividade que sempre curtiu muito).

As aulas da faculdades voltaram presencialmente, mas como ainda tinha a opção pelo híbrido, ele preferiu continuar on-line. No início de 2022, comecei a achar ele mais quieto ainda. Foi quando a bomba explodiu aqui em casa.

O banco ligou para o meu marido falando que a conta estava negativa (ele tem uma conta conjunta com o pai). Verificamos vários saques de valores diversos. Fui até ao quarto do meu filho com o extrato na mão para pedir uma explicação para tantos saques e ele respondeu: “Mãe, você está preparada para a pior conversa da sua vida? Estou viciado em aposta esportiva.”

Perguntei o que era isso, porque eu nunca prestei atenção nesses sites. Ele explicou o que era e chorou muito, disse que estava sem controle, que tinha perdido muito dinheiro, mas que não conseguia parar de apostar.

Meu filho me falou que tudo começou durante a pandemia (junho/2020). Como ele estava on-line, viu as propagandas nos jogos de futebol e por curiosidade entrou num site de apostas e daí foi um pulo para o vício. Ele ainda falou que era a única coisa que estava dando prazer para ele.

Aposta é considerada um vício e o tratamento é o mesmo utilizado para os outros vícios de drogas ilícitas, álcool e cigarro.

Depois do acontecido, vejo como as propagandas de sites de apostas estão presentes na televisão e em todas as outras mídias! Em todos os jogos esportivos no Brasil: jogos de futebol, tênis, vôlei. Até nos intervalos do jornal! E com vários jogadores e ídolos da meninada!

Divulgam como se fosse uma coisa inofensiva. Não é! Como estou envolvida com psiquiatras e psicólogos, vejo que não somos a única família passando por isso.

Temos que impedir essa propaganda! Aposta vicia e deve ter um controle, algum aviso, como existem nos cigarros, nas bebidas alcoólicas etc.

Esse risco está dentro da nossa casa e numa pequena curiosidade de adolescente, o jovem pode acessar um desses sites e uma simples aposta pode se tornar um vício.”