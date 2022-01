Mulher meditando (foto: Depositphotos)









Aos 12 anos, eu queria ganhar peso e ter peito para usar sutiã.





Aos 13, eu queria ganhar peso, ter peitos e ser mais alta que a geladeira da minha casa.





Aos 14 anos, eu queria ganhar peso, ter peitos maiores, fazer plástica pra diminuir o tamanho do nariz e ter cabelos menos lisos.









Aos 16, eu cortei o cabelo curto para tirar o anelado do permanente. Ainda estava insatisfeita com o tamanho dos seios, com o tamanho do nariz e com o peso que ainda era pouco para quem já era mais alta que a geladeira. Fiquei depressiva e cada vez mais insegura.





Eu ouvia o que as pessoas diziam e queria atender às expectativas externas.





Aos 18, deixei o cabelo comprido e pintei de preto, porque o meu castanho era muito sem graça.





Aos 20 anos, eu fazia musculação todos os dias para ter o corpo perfeito, ganhar massa, acabar com as celulites que só eu via.





Aos 23, cortei o cabelo bem curtinho e pintei de vermelho.





Aos 25, fiz tratamento para amenizar as estrias e só usava sutiã com enchimento.





Aos 30, coloquei aparelho para corrigir a posição dos dentes.





Aos 33, engravidei, ganhei 18 quilos e tive um bebê saudável. Meus peitos pequenos cresceram bastante, produziam muito leite e pude amamentar por mais de um ano. Entendi que a estética não importava. Nunca mais pensei em colocar silicone.





Aos 38, fiz preenchimento de olheiras, elas sempre foram muito marcadas, mas depois que a gente tem filho, a cara de cansada grita!





Aos 40, fiz preenchimento das maçãs do rosto porque o lado esquerdo estava mais flácido que o lado direito.





Aos 44, tive câncer de mama, me preparei para fazer quimioterapia, para ficar careca, para fazer mastectomia bilateral e reconstrução das mamas. Não precisei de nada disso, foi só quadrantectomia, radioterapia e quimioterapia oral (tamoxifeno) para tumor receptor hormonal.





Aos 45, eu estava cansada de querer consertar o que não estava estragado.





Chegando aos 47, há dois anos e meio sem menstruar e tomando remédios, sinto meu corpo diferente. A pele mais flácida. As articulações doloridas. Os ossos menos densos.





As cobranças não param. Alguém sempre faz questão de me dizer para fazer musculação. Que isso, que aquilo. O cabelo está ficando branco, e eu não vou pintar. E tem sempre alguém para dizer que cabelo branco é horrível e envelhece. Não é o cabelo que envelhece, é todo o conjunto da obra.





Reencontrando amigos depois de dois anos de isolamento por causa da pandemia, observei a cobrança em cima das mulheres pela beleza e pela juventude. Enquanto os homens da minha idade estão carecas, grisalhos, barrigudinhos e está tudo bem. As mulheres estão preocupadas com as gordurinhas, com as rugas. Parece que mulher nasce cheia de defeitos a serem corrigidos enquanto os homens nascem prontos, perfeitos.





Não cansa minha beleza! Quem quiser viver sendo cobrada que lute. Eu quero é ter paz para ser do jeito que eu sou e viver as transformações que a idade me proporciona sem querer voltar no tempo. Meu tempo é agora.