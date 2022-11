O presidente Lula agita o cenário político de Brasília ao vivo e a cores

Presidente eleito, Lula chegou a Brasília ontem para encontros com representantes do Congresso e do Judiciário

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve permanecer em Brasília por dois dias, de acordo com o ex-ministro Aloizio Mercadante. Já para a semana que vem, está prevista a viagem de Lula ao Egito.





Ele tem sido tratado como uma das estrelas para participar da Conferência do Clima organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 27. O presidente eleito do Brasil vai participar da Conferência das Partes sobre o Clima, em Sharm El Sheik, em 17 e 18 de novembro.





A informação foi confirmada pela embaixada do Brasil no Egito. Lula foi convidado primeiro pelo governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), em nome do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal, pela ONU e pelo presidente do Egito, Abdul Khalil El-Sisi.





Assim como nas COPs 25 e 26, o ainda presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) não estará presente na COP 27. Bolsonaro teria chamado o petista de “usurpador” e o acusa de vestir a faixa presidencial antes da hora. Porém, representantes do governo vão viajar para o Egito para participar do evento.





São eles: Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente; Paulino Franco do Carvalho Neto, embaixador, secretário de Assuntos Multilaterais Políticos, e Leonardo Cleaver de Athayde, embaixador e diretor do Departamento de Desenvolvimento Sustentável.





O presidente dos Estados Unidos da América, o democrata Joe Biden, se apressou em telefonar e cumprimentar Lula, a fim de prevenir o Brasil de um “cenário Trump”. O jornalista Jamil Chade se referiu ao episódio da tentativa de golpe com a invasão do Capitólio por trumpistas.





No dia seguinte à vitória, o convite imediato do governo do Egito a Lula para a COP 27 e a sua aceitação imediata sinalizaram para uma nova política ambiental. “Por isso os convites começaram a brotar de todos os lados.”





Um deles, o do Fórum Econômico Mundial, em janeiro, isso mesmo, no começo do ano de 2023, com Lula já empossado.





Três grandes características fazem do Brasil um candidato a protagonista na edição deste ano na Conferência do Clima da ONU. A primeira delas é o fato de o país ter a maior cobertura de florestas do mundo. A segunda, o fato de ser um país em desenvolvimento, que já foi muito respeitado por suas metas de redução de emissões.





E por fim, encerrar um período de abandono das questões ambientais desde 2016.





Tudo tranquilo

A reunião entre o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira (PP-PR), transcorreu em clima bem amistoso ontem. Os dois conversaram por cerca de 1h30min na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, no Lago Sul, em Brasília. Nem Lula nem Lira falaram à imprensa. O vice-presidente do PT, José Guimarães, relatou que o diálogo com Arthur Lira transcorreu de forma tranquila. “Clima amistoso, de diálogo, de busca por parceria para a construção do Brasil”, disse ao deixar o local.





O L de Gal Costa

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou em seu perfil no Twitter uma foto com a agora saudosa Gal Costa. O petista prestou solidariedade aos amigos e familiares da cantora. Gal declarou voto em Lula na disputa para a Presidência. A cantora comemorou a vitória do petista no segundo turno. Em show antes, a cantora fez um L com a mão, em sinal de apoio ao então candidato Lula, e pediu paz. E Lula finalizou dizendo que “Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta”.





“Questão de tempo”

O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou, ontem, que as primeiras conversas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são “questão de tempo”. Como o novo presidente ainda não tomou posse, não sabemos ainda quando é que será esse primeiro contato. Pelo jeito, vai demorar. Como é “novo” na política, o governador preferiu apoiar na eleição o Jair Messias Bolsonaro (PL), que foi derrotado. Tanto que ele, Zema, também garantiu uma relação amistosa com os 853 prefeitos de Minas.





Prêmio merecido

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou, ontem, a concessão de um prêmio ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por indicação do deputado federal Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). Também se destacou que “não há dúvida de que esta foi a eleição mais difícil da história desde a Constituição Federal de 1988”. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, não procurou Alexandre de Moraes para conversar sobre o relatório das eleições feitas pelas Forças Armadas.





Para encerrar...

Tem Lula de novo. “Um governante precisa ter a clareza que vai governar com as pessoas que foram eleitas, com pessoas que pensam diferente da gente. É nossa obrigação é tentar convencê-las de nossas propostas. O Brasil não tem mais tempo para xingamentos e ódio. Vim a Brasília para mostrar o nosso respeito às instituições. O Brasil vai voltar à normalidade e o povo vai voltar a sonhar com o futuro.” E finalizou dando recado para os livros de história nas escolas: “Toda a vez que perdi eleições, eu ia para casa refletir e lamentar. Não tem outro jeito de ser democrático, é assim”.





PINGA FOGO