Valdemar da Costa Neto disse que partido vai apoiar Arthur Lira na Câmara para o PL ter o apoio dele no Senado (foto: José Cruz/ABR - 2/10/22)







Ambientalistas e parlamentares realizaram, ontem em Brasília o “Ato Pelo Clima” em protesto contra a tramitação a coleção de projetos no Congresso Nacional que são considerados como retrocessos na defesa do meio ambiente.





O “pacote da destruição”, como é chamado pelos ativistas, inclui propostas que facilitam a liberação de agrotóxicos, o licenciamento ambiental para obras de diferentes portes, alteram a demarcação de terras indígenas, entre outros.





Melhor deixar quem é do ramo detalhar: Tânia Maria, diretora-executiva da Associação dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente (Ascema Nacional), disse que o apoio dos parlamentares ajudou a barrar um pouco a destruição no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), mas ela afirma que ainda será necessário um trabalho de reconstrução.





Mas ela faz um registro que não é tão bom assim, muito antes pelo contrário. Tanto que ela ressalta que “a gente sabe que essa reconstrução não será rápida, mas sabemos que ela pode brotar. Que a gente consiga fazer uma construção”.





Mas nem todas as notícias boas, muito antes pelo contrário. O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, aquele do conhecido escândalo do mensalão, avisou, ontem, que o partido fará oposição ao governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a partir do ano que vem.





Em entrevista coletiva, Costa Neto apontou que “a maioria dos deputados e senadores escolhida pela nação são defensores dos mesmos ideais que o PL defende e que esses valores foram glorificados” com a chegada do futuro ex–presidente Jair Messias Bolsonaro ao partido.





Portanto, o PL não renunciará às suas bandeiras de ideias, “será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente”, disse Costa Neto. “Vamos apoiar Arthur Lira com a garantia que ele nos ajude e nos trabalhe a ter o nosso presidente do Senado”, disse Valdemar.





“Temos que compor na Câmara dos Deputados para ter sucesso no Senado Federal”. O detalhe é que o ex–presidente Jair Messias Bolsonaro será convidado para ser presidente de honra da sigla.





Apontada como a maior surpresa da lista de Tite para a Copa do Mundo, a convocação de Gabriel Martinelli aparentemente pegou até o camisa 10 da seleção brasileira desprevenido diante do nome do jovem atacante formado no Ituano.





O craque Neymar da Seleção Brasileira arregala os olhos e demonstra uma expressão de quem não esperava.













Tebet na área social

“Qual é o grande fim desse projeto que se sagrou vencedor nas urnas? É a pauta social. E é disso que nós temos que tratar. Da fome, da geração de emprego, renda, e de recursos para fazer políticas públicas, habitação, melhoria na área da saúde, da educação. Então, nessa divisão, não poderia ter outra opção a não ser escolher desenvolvimento social, e isso foi acatado pelo vice–presidente, e vamos colaborar”, disse a senadora Simone Tebet (MDB-MS), anunciada ontem pelo vice–presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), para cuidar da área de desenvolvimento social.





E o tom econômico

E tem o grupo técnico da transição de governo que vai tratar de economia. Os indicados são conhecidos tanto na área econômica quanto na articulação política. Dai o fato de que o grupo terá a participação de André Lara Resende, Guilherme Mello, Nelson Barbosa e Persio Arida. Tem mais, mas sem economia: Aloizio Mercadante, coordenador do grupo técnico do gabinete de transição, Floriano Pezaro, coordenador–executivo do gabinete de transição; Gleisi Hoffmann, coordenadora da articulação política do gabinete de transição.





(foto: Evaristo Sá/AFP )





Deu a canetada

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) (foto) nomeou, ontem, a irmã do ministro da Economia, Paulo Guedes, Elizabeth Regina Nunes Guedes, para ocupar uma vaga no Conselho Nacional de Educação (CNE) órgão que é vinculado ao Ministério da Educação (MEC). O decreto com a nomeação foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) e traz a assinatura de Jair Bolsonaro, além do ministro da Educação, Victor Godoy. A decisão ocorre a menos de dois meses de o ainda presidente da República deixar o governo.





Trabalho de equipe

Rebeca Andrade vive um momento especial na carreira. Melhor ela mesma comemorar: “Quando veio o resultado fiquei muito feliz e orgulhosa. É a história de várias gerações da ginástica. Esperamos muito por essa medalha. O Brasil tem, muitos talentos. E ser a atleta mais completa do mundo com a conquista do individual geral é uma grande coisa para mim e o esporte”, declarou Rebeca Andrade. E foi elegante. A ginasta de 23 anos deixou claro que estas vitórias são resultados de trabalho de equipe: sei como é importante, pois a Daiane dos Santos foi a referência para mim.





Estar presente

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a volta de magistrados e servidores do Poder Judiciário ao trabalho presencial. A revogação das resoluções com que o próprio conselho tinha autorizado os tribunais a instituírem o trabalho remoto e as sessões virtuais foi aprovada por maioria dos conselheiros, após duas horas e meia de debate. Em seu voto, o relator conselheiro Vieira de Mello Filho, pretende que o trabalho deve ser presencial e criticou a possibilidade de magistrados não residirem nas comarcas em que trabalham.









Pinga Fogo





Em tempo, sobre a nota Deu a canetada: Além de Elizabeth Regina Nunes Guedes, foram nomeados, no mesmo decreto, outras oito pessoas. Para ser justo, Elizabeth Guedes é a presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) e tem carreira na área de educação.





Mais um Em tempo, ainda sobre o texto que abre a coluna e que cita o jogador Neymar: o Ituano Futebol Clube, é um clube brasileiro de futebol da cidade de Itu, interior do estado de São Paulo. Foi fundado em 24 de maio de 1947 e suas cores são o vermelho e o preto.





Calma que tem mais, ainda da nota Estar presente: por sugestão do corregedor nacional de Justiça, ministro Luís Felipe Salomão, um grupo de trabalho será criado na corregedoria para acompanhar as medidas adotadas a fim de permitir a volta ao trabalho presencial nos tribunais de todo o país.





Por fim, tem a fake news: é enganoso vídeo do YouTube de uma gravação antiga em que o senador Alessandro Vieira (PSDB–SE) pediu de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O vídeo é de 2019. O pedido de impeachment realmente ocorreu, mas foi arquivado.





Já que o arquivo está fechado, melhor encerrar por hoje. FIM!