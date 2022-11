O vice-presidente e senador eleito disse que ''não adianta chorar, perdemos o jogo'' (foto: Evaristo Sá/AFP - 3/11/20)





“Nós concordamos em participar de um jogo em que o outro jogador, leia-se Lula, não deveria estar jogando. Mas, se a gente concordou, não há mais do que reclamar. A partir daí, não adianta mais chorar, perdemos o jogo”, reconheceu o senador eleito pelo Rio Grande do Sul e vice-presidente general Hamilton Mourão (Republicanos-RS).





O vice-presidente e senador eleito disse ainda que “não há o que reclamar” sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Jair Messias Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais.





Hamilton Mourão afirmou ter quase certeza de que o presidente Bolsonaro vai à posse e passará a faixa presidencial para Lula. Feitos esses registros, tem as notícias do dia, que estão também bem quentes.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) decidiu recorrer à Força Aérea Brasileira (FAB) para tentar acelerar as ações para garantir a liberação das estradas que são bloqueadas por protestos feitos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que não aceitam o resultado das eleições. A PRF pediu que a FAB possa transportar servidores para chegar nos locais e ainda ajudar a monitorar essas áreas. O apelo feito por Bolsonaro ontem à noite pelo desbloqueio das estradas pode facilitar os trabalhos.





O presidente eleito Lula começará a próxima semana reforçando a busca por estabilidade institucional, estabelecendo diálogo com os poderes Judiciário e Legislativo, movimento que tem sido chamado de “reconstrução nacional”.





Lula estará em Brasília a partir da próxima segunda-feira. E a ida à capital inclui reuniões com a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), com o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e ainda com Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados.





Esperteza e rapidez resumem o que fez o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Partido Progressistas, ao rapidamente acionar o gatilho político.





Ele ligou para Lula no domingo, quando o petista ainda estava no carro, a caminho do hotel, no Bairro dos Jardins, em São Paulo, onde faria seu primeiro pronunciamento como presidente eleito. E se colocou à disposição para dialogar.





Mas a declaração do dia partiu de casa. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, foi às redes sociais para se declarar para o marido. Por meio dos stories do Instagram, Michelle se referiu a Bolsonaro como “meu galego lindo”, com arte de corações e a música “Morango do Nordeste” ao fundo.





Amizade de fé

O secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde de São Paulo, David Uip, deixou o PSDB depois de 27 anos filiado ao partido. O médico infectologista afirmou que pediu a desfiliação em 28 de outubro, por não ver “mais sentido” ficar na legenda. Ele é amigo de fé de Alckmin, que foi eleito vice-presidente na chapa com Lula. David Uip (foto) afirmou que não recebeu nenhum convite para integrar o próximo governo. Ao ser questionado se aceitaria um eventual convite para o próximo governo de Lula, Uip afirmou que não vai discutir uma situação hipotética.





Da Casa Branca

O governo dos Estados Unidos da América (EUA) se manifestou positivamente, ontem, depois de o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) ter reconhecido o resultado da eleição brasileira em favor do petista Lula. É o que afirma Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca. “Estamos satisfeitos em ver que o presidente Bolsonaro reconheceu os resultados da eleição e autorizou o início do processo de transição. O TSE destacou que quem venceu as eleições livres e justas foi o presidente eleito Lula. A vontade do povo do Brasil deve ser respeitada.”





MP investiga

Depois de viralizar nas redes sociais um vídeo em que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) pedem intervenção militar e fazem saudação ao escutar o Hino Nacional, o Ministério Público de Santa Catarina vai investigar o caso. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram dezenas de pessoas fazendo o movimento que relembra Adolf Hitler, líder do Partido Nazista da Alemanha, durante a execução do Hino Nacional brasileiro, em São Miguel do Oeste. O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) de Santa Catarina já investiga.





Intervenção do Exército

O feriado de Finados foi marcado por atos em diversas cidades, entre elas Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Os manifestantes protestavam contra o resultado da eleição para a Presidência da República. Eles pediam intervenção do Exército. No Rio de Janeiro, as manifestações começaram no início da manhã, em frente ao Comando Militar do Leste (CML), sede regional do Exército, no Centro. Em São Paulo, o ponto de encontro foi em frente ao Comando Militar do Sudeste. Em Brasília, o ato foi em frente ao quartel-general do Exército, no Setor Militar Urbano.





Política e...

…futebol se misturam sim. O Palmeiras nem entrou em campo na rodada, mas já é o campeão brasileiro de 2022. Com os 74 pontos atingidos na semana passada, quando o alviverde bateu o Athletico-PR por 3 a 1, em Curitiba, o clube já não pode mais ser alcançado, e chega à conquista a três rodadas do fim do torneio. E tinha que passar por Minas Gerais. A consagração do Palmeiras veio com a derrota do Internacional para o América-MG, em Belo Horizonte. O gol do América antecipou a conquista do Palmeiras.





Pinga-fogo

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), terá reunião, amanhã, com o ministro de Bolsonaro Ciro Nogueira, que dirige a Casa Civil, para discutir a formalização e o início do processo de transição de governo.





A reunião será realizada no Palácio do Planalto, às 14h. Também está prevista a participação da presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, e ainda de Aloizio Mercadante, que foi quem coordenou o programa de governo de Lula.





Efeito caminhoneiros: foram, nada menos, que 42 horas de viagem em 770 quilômetros entre São Paulo e Garopaba, no litoral catarinense, em meio aos bloqueios impostos por caminhoneiros bolsonaristas em um ato de teor golpista.





Com velocidade média de 18km/h no trajeto, os passageiros de um ônibus interestadual enfrentaram cansaço em meio à incerteza e a ataques promovidos por manifestantes. Dos 25 passageiros, apenas 10 seguiram no veículo até o fim da rota.





Entre eles, um casal de idosos, um homem com suspeita de fratura na clavícula depois de um tombo pouco antes do embarque, e duas crianças, de 8 e 4 anos.