Jair Bolsonaro no Nordeste e o toque bem mineiro na campanha ao Planalto

Baptista Chagas de almeida

Candidato à reeleição esteve Minas e fez campanha ao lado do governador reeleito, Romeu Zema (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Candidato à reeleição, o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) fez campanha ontem, em Duque de Caxias (RJ). Ao discursar para seus apoiadores, ele chamou o extinto Bolsa-Família de esmola e, claro, como não poderia de ser, encheu de críticas o PT e seu adversário direto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ainda no discurso, o candidato à reeleição disse que, se reeleito, buscará aprovar a redução da maioridade penal, pauta que ele tem defendido desde que era deputado. “O ladrão não levou água para o Nordeste e agora está dizendo que vai dar picanha para o povo.”

“Só acredita quem quer”, continuou o presidente Jair Messias Bolsonaro aos seus apoiadores. E detalhou: “Hoje, nós atendemos os mais pobres com projeto social de verdade, não uma esmola como era o Bolsa-Família. Hoje, os mais humildes, os mais pobres recebem no mínimo R$ 600”.

“E vocês sabem por que conseguimos pagar isso? Porque no meu governo não tem corrupção.” E ele aproveitou para fazer o seu comercial. Não iria mesmo perder a oportunidade. É do jogo político.

O candidato do PT à Presidência, mais uma vez, Luiz Inácio Lula da Silva, deixou claro, em campanha em Pernambuco, ontem, que decidiu provocar os nordestinos a transformarem o voto contra o presidente Jair Bolsonaro numa questão de honra.

Isso foi depois que o presidente da República, que ele não citou, associou a vitória do petista no primeiro turno ao analfabetismo na Região Nordeste. Depois da entrevista, o ex-presidente fez caminhada pelas ruas do Recife.

“Depois que o meu adversário, num discurso ou numa live que ele fez, foi dizer que o povo nordestino vota em mim porque o povo nordestino é analfabeto, eu resolvi provocar o povo nordestino para transformar o voto numa questão de honra”, afirmou Lula durante entrevista aos jornalistas, em Recife.

Antes de encerrar, mais um registro: “É momento de festejar a presença do presidente, mas quero lembrar que ainda estamos no meio de uma guerra. É importante sairmos daqui com uma missão a cumprir: temos mais 15 dias para fazer com que o mineiro entenda que a proposta de Bolsonaro é muito melhor do que a proposta do adversário”.

Para o governador Romeu Zema (Novo), virar o voto dos mineiros “será um trabalho de formiguinha”. E relembrou que, “na história, presidentes eleitos sempre vencem em Minas Gerais”.

Briga gaúcha, tchê!

Os candidatos Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB), que disputam o segundo turno do governo do Rio Grande do Sul, trocaram ataques durante debate na Rádio Gaúcha, na manhã de ontem. O ex-ministro do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) afirmou que não tomou nenhuma dose da vacina contra a COVID-19. O ex-governador do estado chamou Onyx de “negacionista”. Eduardo Leite disse ainda que o adversário lembra o personagem de ficção Rolando Lero, aquele que era do programa global “Escolinha do professor Raimundo”.

Parte da solução





O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite (foto), disse, ontem, em São Paulo, durante reunião com empresários da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, o que o país levará para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 (COP-27), entre 6 e 18 de novembro, no Egito. A ideia é que o Brasil faz parte da solução para a crise energética que acontece em praticamente por todo o mundo. “Temos a chance de mostrar o Brasil real, mais sustentável em relação às energias, que é um desafio global”, disse o ministro.

E investimentos

Segundo o ministro, em um dos estandes do país serão apresentados 10 gigawatts (GW) de biomassa eólica e o painel com 700GW de eólica marinha para mostrar o potencial que o Brasil tem de energias excedentes, podendo exportar essa energia. “Ela está sendo olhada por outros países como oportunidade de investimento. O que temos desenhado como estratégia é levar o Brasil das energias verdes e as oportunidades de consumo dessa energia”, explicou o ministro Joaquim Leite. Essa conferência vai olhar muito para a energia, que é um desafio global diante da crise energética.

Apoio a Bolsonaro

O Fórum das Entidades Empresariais de Goiás (FEE) emitiu nota de apoio à reeleição do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL). Assinada por oito federações patronais, os empresários apontam que “é o momento de reafirmarmos o compromisso com os princípios que nortearam” o atual governo. A carta cita responsabilidade fiscal, crescimento sustentado e garantia da propriedade privada como valores a serem defendidos. “Graças à política econômica dos últimos quatro anos, a inflação do Brasil é a menor do mundo e o PIB cresce mais do que o da China.”

Vai tomar uma?





No Qatar, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nas ruas é um crime passível de prisão por lá. O país, que será a sede da próxima Copa do Mundo, vai adaptar as suas regras durante o período do torneio. Nasser al-Khater, diretor-executivo do Mundial, afirmou em entrevista à Sky News que serão criadas zonas de sobriedade para os torcedores bêbados, embriagados, até que consigam se recuperar. “É um lugar para garantir que eles permaneçam seguros e também não representar uma ameaça para ninguém.”

Rapidinhas

Sobre a faixa de capitão com as cores do arco-íris que Harry Kane e outros jogadores pretendem utilizar, Al-Khater afirmou que é uma questão a ser analisada pela Fifa. Mas o diretor-executivo deixou claro que não é favorável à ideia.





“Esse é um evento esportivo a que as pessoas querem vir e aproveitar. Não acho que é a coisa certa para o esporte transformar a Copa em uma plataforma política”, completou Nasser al-Khater, que comanda a Copa do Mundo no Qatar.





O apresentador Ratinho pede voto em Jair Messias Bolsonaro (PL) e diz que Simone Tebet (MDB) entrou para a quadrilha ao apoiar Lula. “A quadrilha já se montou de novo, inclusive a Simone Tebet, que entrou para a quadrilha também. Ela está lá”, disse Ratinho.





Alexandre Frota (PSDB) entra na onda e compra modelo de boné CPX usado por Lula, no Rio de Janeiro. Deputado aderiu a movimento iniciado na internet de comprar o boné usado por Lula durante evento no Complexo do Alemão.





Ou seja, gastaram muita saliva e ficou tudo na mesma. Já que é assim, tudo na mesma, chegou a hora do já conhecido… FIM!