TSE já mandou tirar do ar 334 publicações desde a pré-campanha

O TSE recebeu, desde julho, 129 representações com denúncias de disseminação de fake news contra os presidenciáveis, o que corresponde à abertura de mais de um processo por dia nos últimos três meses.





Nas ações movidas pela campanha de Lula, o alvo mais frequente foram publicações feitas por Bolsonaro, pelos deputados eleitos Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carla Zambelli (PL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG), pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e pela senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF).





Já a campanha de Bolsonaro conseguiu tirar do ar vídeos em que Lula o chama de "genocida", assim como a propaganda do PT que compila declarações antigas com falas do presidente sobre tortura, negação da compra de vacinas e a ofensas às mulheres.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a exclusão de pelo menos 334 publicações em redes sociais, alegando veiculação de conteúdos falsos, desde o início da pré-campanha neste ano. Os ministros da Corte ordenaram a retirada de conteúdo de plataformas digitais como Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, Tiktok, Kwai e Gettr, este último popular entre adeptos de ideologias de extrema direita por não conter ferramentas de moderação de conteúdo.