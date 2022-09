Presidente Jair Bolsonaro: OEA vem ver eleição, observar o quê?

Bolsonaro disse a apoiadores, no Alvorada, não saber o que os observadores da OEA vão fiscalizar nas eleições (foto: Evaristo Sá/AFP - 20/4/22)





O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL) recebeu ontem os integrantes da missão da Organização dos Estados Americanos (OEA) que vai observar as eleições no Brasil. A delegação é chefiada pelo ex–chanceler do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano.





“A nossa missão é de observação, no respeito da institucionalidade do Brasil, promovendo a participação dos cidadãos brasileiros ao voto”, disse o diplomata Rubén Lezcano depois de uma reunião no Palácio do Planalto.





De acordo com ele, na agenda da delegação estão marcados encontros com os candidatos à Presidência da República. E também os representantes de partidos políticos, de instituições do governo, como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de organizações da sociedade civil e observadores locais.





O resultado desses encontros, somados à observação direta do pleito e à análise dos regulamentos, serão apresentados pela OEA em relatório preliminar. Ele vai relatar as observações e ainda as devidas recomendações sobre as eleições no país.





“Eu estarei agora com o chefe dos observadores que vêm observar as eleições aqui. Eu vou perguntar: vêm observar o quê? Quero saber”, afirmou o presidente a apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada.





Depois do encontro, o representante da OEA classificou a reunião com Bolsonaro como “muito cordial”. À imprensa, Lezcano explicou que sua equipe está “levantando todos os depoimentos dos diferentes candidatos, de maneira que, oportunamente, nós vamos divulgar nosso relatório sobre o processo eleitoral”.





@LulaOfical: “Garantir a inclusão deve ser uma prioridade para o poder público. Os governos Lula e Dilma foram responsáveis por políticas de inclusão importantes para pessoas com deficiência. No dia do surdo, reforçamos esse compromisso”.#EquipeLula. Será mesmo? O fato é que teve boa notícia.





O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão de ações penais e de procedimentos investigatórios contra o deputado federal Pedro Paulo Teixeira (PSD–RJ), o prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes, e o ex–ministro Paulo Bernardo.





A providência, tomada nos autos estendeu aos três os efeitos da decisão que declarou a impossibilidade de que elementos obtidos por meio do acordo de leniência da Odebrecht fossem usados como prova, direta ou indiretamente, contra o ex–presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ação sobre a sede do Instituto Lula. O ministro do STF destacou que as provas foram imprestáveis.













Cantoria útil





O cantor Caetano Veloso divulgou, ontem de manhã, vídeo em que puxa a campanha Tiragomes, em referência ao candidato à presidência Ciro Gomes (PDT). “Leonel Brizola (foto) dizia que artista não dá voto, mas tira. Então...”, diz Caetano, antes de aparecer a #TiraGomes no vídeo, com as cores branco e vermelho. Caetano adere à campanha de Lula (PT) pelo voto útil para o petista vencer a eleição presidencial em 1º turno. Em 1961, Brizola criou a Campanha da Legalidade, em defesa da democracia e do direito de seu vice–presidente João Goulart, ser empossado presidente.





E trilha sonora

Também na manhã de ontem, Ciro Gomes (PDT) fez um pronunciamento reclamando de campanha para desistir da candidatura. “Estou sendo vítima de uma gigantesca e virulenta campanha, nacional e internacional, para a retirada da minha candidatura. Anotem e leiam meus lábios: nada deterá minha disposição em seguinte em frente e denunciar os corruptos, farsantes e demagogos, que tentam ludibriar a fé popular com suas falsas promessas”, declarou Ciro. Estava afiado o pedetista.





A poliomielite

“A inclusão do tema erradicação da poliomielite como item na agenda da 30ª Conferência Sanitária Pan–Americana é crucial para alavancarmos ações imediatas de comunicação sobre os riscos existentes, bem como coordenar esforços”. O aviso partiu do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Ele fez questão de destacar ainda a necessidade de elaboração de um plano de resposta a surtos atualizados, de acordo com procedimentos operacionais previstos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ele discursou na 30ª Conferência Sanitária Pan–Americana.





Terá 2º turno?

Pesquisa do Ipec (ex–Ibope) divulgada, ontem, encomendada pela Rede Globo, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 54% de intenção de votos em um eventual segundo turno da eleição e que o presidente Jair Messias Bolsonaro tem 35%. Brancos e nulos somaram 8%, os 3% restantes ou não sabem em que votar nesse cenário ou não responderam. A pesquisa ouviu 3.008 pessoas entre domingo e ontem, 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.





Era previsível

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD–MG), cancelou a sessão deliberativa de ontem e convocou uma nova sessão para 4 de outubro, às 16h para analisar a Medida Provisória (MP), que reabriu o prazo de migração de servidores públicos federais ao Funpresp. Com o cancelamento da sessão, outra MP, a que suspende crédito tributário sobre combustível com alíquota zero, também vai caducar. É que ela caduca e perde a validade hoje. Senadores em campanha, não há mesmo nenhuma chance de encher o plenário com fórum para votar qualquer coisa.









Como tudo tem de passar por Minas Gerais na política nacional, vale um registro um pouco tarde. O grupo Gilsons, formado pelos filhos e netos de Gilberto Gil (foto), comandaram um coro a favor do ex–presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante show no festival Planeta Brasil.





Já que teve trilha sonora de Ciro Gomes, vale um detalhe mineiro. Teve também um evento que aconteceu no Mineirão, no sábado e no domingo. Melhor dar o detalhe que interessa. Com as mãos pra cima e fazendo o “L” de Lula, os mineiros mostraram apoio ao ex–presidente petista.





O número de brasileiros eleitores no exterior aptos para votar que vão às urnas no próximo domingo já soma quase 700 mil, de acordo com os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São exatos 697.078, espalhados em 181 países.





Das 10 cidades com mais eleitores, cinco ficam na Europa, três nos Estados Unidos e duas no Japão. Entre os vizinhos sul-americanos, Buenos Aires tem 11.570 brasileiros aptos a votar, ante 3.295 em Santiago, 2.410 em Montevidéu e 2.258 em Assunção.





É, pelo jeito, a semana vai esquentar mesmo, tem gente que mesmo no exterior está querendo votar nesta eleição. É esperar para ver e crer. Sendo assim… FIM!