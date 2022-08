Minas Gerais é palco para definir a eleição

O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), teve agenda de campanha na tarde de ontem em Betim, que fica na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e na capital mineira. Ele chegou a BH no início da tarde, no aeroporto da Pampulha, e seguiu em comboio até o seu destino. Enquanto o comício não começava, ele conversou com apoiadores.

E, claro, não perdeu a oportunidade de atacar os signatários da Carta pela Democracia, organizada pela Universidade de São Paulo (USP). Bolsonaro os tratou como “lobos em pele de cordeiro”. Para registro, a Carta a que se referia o presidente reuniu artistas, estudantes, intelectuais e juristas na defesa do sistema eleitoral brasileiro e do Estado democrático de direito.

Bolsonaro e o seu rival na disputa eleitoral, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas de intenção de voto, decidiram investir em Minas Gerais no início de suas campanhas. Vencer no estado é considerado por analistas políticos como um passo importante para o candidato ser vitorioso nacionalmente.

Afinal, Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país. São mais de 16 milhões de eleitores ou, para quem gosta de percentagem, nada menos que 10,4% do eleitorado brasileiro. Em seu discurso, Bolsonaro afirmou: “Não estou fazendo eleição aqui. O que está em jogo não é o meu mandato, é o futuro do Brasil”. E repetiu o mantra de que o “fique em casa, se puder”, foi uma “mentira”. Bolsonaro afirmou que ele foi um dos “únicos chefes de Estado” que falou isso.

“No caso em análise, o material veiculado em mídias sociais, em razão da proximidade do pleito, poderia, ainda, caracterizar meio abusivo para obtenção de votos, com o aumento da popularidade do representado, potencializada pelo lugar de fala por ele ocupado.” Quem alerta é o ministro Mauro Campbell, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É aquela questão com os embaixadores no Palácio da Alvorada, na qual ele fez ataques, sem nenhuma prova, às urnas eletrônicas, que é capaz de dar o resultado da eleição no mesmo dia e é um exemplo para o mundo.

Esta é a terceira visita do presidente da República, o liberal Jair Messias Bolsonaro (PL), a Minas Gerais em menos de duas semanas. A concentração foi na Praça da Pampulha. Ao chegar ao local, o presidente conversou com apoiadores, abraçou crianças e tirou fotos. Ele chegou a cair no chão depois de receber o apoio dos presentes na Praça da Pampulha. A queda (fotos) foi flagrada pelo repórter fotográfico do Estado de Minas Alexandre Guzanshe. Lá não deu declarações à imprensa. Já à noite, ele mostrou estar inspirado. “Eu também sou mineiro, uai”.





37 segundos

A advogada, escolhida pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), assume vaga do magistrado Carlos Bastide Horbach na corte eleitoral. Feito esse registro, a notícia é que a ministra Maria Cláudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou, na noite de ontem, a retirada de um vídeo desfavorável ao presidente Jair Bolsonaro publicado no perfil da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em uma rede social. A peça, de 37 segundos, vincula Bolsonaro, candidato à reeleição, às mortes por COVID-19 durante a pandemia.





Tijolo por tijolo

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) disse, ontem, que, se eleito, pretende estimular a construção civil e, assim, criar cinco milhões de postos de trabalho ao longo dos dois primeiros anos de seu eventual governo. “Vamos invadir a favela; subir o morro; encostar no povo que vive em condições precárias. Vamos titular a terra e fazer um grande programa de recuperação da infraestrutura urbana, com a construção de moradias populares, drenagem, pavimentação e saneamento básico.”





Quase terremoto?

Quatro tremores de terra foram registrados em Amargosa, no Recôncavo baiano, pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os abalos provocaram rachaduras em vários imóveis. O Laboratório Sismológico informou também que os tremores foram sentidos e ouvidos por moradores na zona rural de Mutiriba, que fica no Vale do Jiquiriçá, a cerca de 100 quilômetros de Amargosa.





O milionário

O coach e influenciador digital Pablo Marçal (Pros) lidera o ranking dos candidatos que mais doaram para a sua própria campanha até o momento. É o que mostram os dados preliminares do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), coletados até ontem. Ele doou R$ 551 mil para si mesmo e declarou ter um patrimônio de R$ 17 milhões. Pablo Marçal chegou a cogitar se candidatar à Presidência da República, mas desistiu no meio do caminho. O pedido de registro de candidatura ainda não foi avaliado pela Justiça Eleitoral. Ou seja, ele pode mudar de novo se ganhar no Judiciário.





Para encerrar

O procurador-geral da República, Augusto Aras, se reuniu, ontem, com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Também participaram os comandantes da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier Santos; do Exército, general Freire Gomes; e ainda da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Júnior. O encontro foi um dia depois da audiência de Paulo Nogueira com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. A reunião não constava na agenda oficial pública de Aras.





pingafogo

Em tempo, sobre a nota ‘37 segundos’: “Como se sabe, a CUT é entidade associativa de representação sindical, voltada à defesa dos trabalhadores, e sua natureza é de pessoa jurídica sem fins lucrativos. Assim, é necessário reconhecer o seu impedimento legal de propaganda eleitoral na internet”.



Tem mais: Maria Cláudia Bucchianeri atendeu ao pedido da coligação formada por PL, partido do presidente Bolsonaro, PP e Republicanos. Os partidos alegaram que o vídeo, publicado em 19 de julho, faz referência à eleição e, portanto, trata-se de propaganda eleitoral negativa antecipada.





Mais um Em Tempo, desta vez sobre a nota ‘Tijolo por tijolo’: Ciro Gomes (PDT) fez questão de destacar Ana Paula Matos e a qualificação de sua vice-candidata à Presidência da República.





O esforço junto aos eleitores mineiros quanto à importância da democracia é o foco do termo de cooperação entre a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-MG) que será assinado hoje em solenidade no Salão Nobre. Representando as duas instituições, participarão os presidentes da Assembleia, deputado Agostinho Patrus (foto) (PSD), e do TRE-MG, desembargador Maurício Soares, além do corregedor do tribunal, desembargador Octávio Boccalini.