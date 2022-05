Jair Bolsonaro volta a atacar TSE e cobrar voto auditado nas eleições

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), disse que a credibilidade do Brasil é fruto da condução da política externa brasileira, “que vai muito bem”. Só que reclamou, mais uma vez, do Supremo Tribunal Federal (STF).





Ele voltou a atacar, ontem, a mais alta corte de Justiça do país por alegadas “interferências indevidas” no Poder Executivo, no seu governo e os ministros que integram o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por não acatarem as sugestões feitas pelas Forças Armadas no âmbito do Comitê de Transparência Eleitoral.





“As Forças Armadas, das quais sou chefe supremo, foram convidadas a participar do processo eleitoral. E não vão ser jogadas no lixo as observações, as sugestões das Forças Armadas”, afirmou o presidente Bolsonaro. As declarações foram feitas no Congresso Mercado Global de Carbono, no Rio de Janeiro e divulgadas pelo assessor de Bolsonaro, Max Guilherme, em rede social.





“O voto é a alma da democracia. Ele tem que ser contado publicamente e auditado. Não serão duas ou três pessoas que vão bater no peito: ‘Eu mando, vai ser assim. E quem agir diferente eu vou cassar registro e vou prender’. Isso não é democracia”.





E como não poderia deixar de ser, em sua fala, Bolsonaro voltou a defender uma auditoria externa sobre a contagem de votos e atacou ministros do TSE. É medo antecipado de perder a reeleição, criando uma nuvem de fumaça desde já?





Chega disso, né? Afinal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou, ontem, em evento em São Paulo, que o Brasil já saiu do inferno da inflação. Será? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informa: a inflação de abril teve alta de 1,06%. Fazia tempo que essa porcentagem atingiu a maior para o mês desde 1996, ou seja, 26 anos.





Mas Guedes não deu o braço a torcer, preferiu terceirizar no exterior: “Está faltando manteiga na Holanda, tem gente brigando na fila da gasolina no interior da Inglaterra, que teve a maior inflação dos últimos 40 anos e vai ter dois dígitos já, já”.





“Eles estão indo para o inferno. Nós já saímos do inferno, conhecemos o caminho e sabemos como sair rápido do fundo do poço”, ainda do ministro da escola de Chicago. Ele lecionou na Universidade do Chile durante a ditadura de Pinochet.





Por fim, vai tomar uma e dirigir? Então, fique atento. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, ontem, manter a validade da aplicação de multa para os motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro e validou a proibição da venda de bebidas alcoólicas às margens de rodovias federais.





O comandante

“É um trabalho sério, exemplar, duro, de organização, de fiscalização. Mais do que isso, trabalho de afirmação, dos valores democráticos, dos valores republicanos, de conquista do Estado democrático de direito”. A declaração foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao participar da sessão em homenagem aos 90 anos da Justiça Eleitoral no Brasil. O fato que interessa é que o ministro vai comandar o TSE nas eleições deste ano. Ele deixa claro que seu objetivo é combater “os que são contrários aos ideais republicanos”.





Abuso de poder?

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), apresentou à Procuradoria-Geral da República (PGR) um pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por suposto crime de abuso de poder. Ele enviou o texto para apreciação do procurador-geral, Augusto Aras. É a mesma notícia-crime protocolada na corte pelo advogado Eduardo Magalhães, que representa Bolsonaro no caso. O ministro Dias Toffoli rejeitou a ação por não haver “indícios mínimos” que justifiquem abertura de investigação contra Moraes.





A voz sensata

“Sempre quero deixar claro o nosso compromisso com a democracia, com o Estado de direito. E esse compromisso, definitivamente, não se faz sem o absoluto respeito ao Poder Judiciário, e é o que aqui eu gostaria de externar.” A declaração foi dada no evento Conselho da Justiça Federal (CJF), pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A 9ª Jornada conta com a coordenação-geral do ministro Jorge Mussi, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do CJF, e diretor do Centro de Estudos Judiciários.





Estava parado

Ao enviar a medida provisória para o Congresso, a Secretaria-Geral da Presidência da República afirmou que a autorização foi motivada pela paralisação do Órgão de Apelação da Organização Mundial de Comércio (OMC). O fato é que a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que autoriza o Brasil a retaliar países que descumprirem acordos da OMC. Só que ainda falta a chancela dos senadores. Quando será, ainda não se sabe. E ainda para se tornar lei em definitivo, a MP precisa ser aprovada até 1º de junho pelo Congresso.





Tem de vacinar

A estagnação do crescimento da cobertura vacinal contra a pandemia da COVID-19 na população adulta, além da desaceleração da curva de cobertura de terceira dose, é motivo de preocupação, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que é do ramo e tem prestígio. O alerta faz parte da nova edição do Boletim do Observatório COVID-19. O surgimento de novas variantes, que podem escapar da imunidade produzida pelas vacinas existentes, traz preocupação permanente”, explicam os pesquisadores da Fiocruz.





PINGA FOGO