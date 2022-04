Os ataques de Daniel ao Supremo e a condenação de Zé Dirceu no STJ

Ex-ministro no governo Lula, Zé Dirceu (PT) teve pena confirmada pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 13/11/18)



O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), apoiador de fé do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), chamou, ontem, de marginal o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A declaração foi na tribuna da Câmara dos Deputados. Ela aconteceu poucas horas antes do julgamento de Daniel Silveira pelo STF. Depois dos ataques, Daniel Silveira se dirigiu ao prédio do Supremo Tribunal Federal acompanhado, quem diria, do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o filho de nada menos que o presidente República Jair Bolsonaro.

Só que eles não puderam entrar no plenário porque regra em vigor no tribunal, editada em razão da pandemia da COVID-19, limita o acesso ao local a ministros, integrantes do Ministério Público Federal (MPF), servidores do Supremo Tribunal Federal (STF) e advogados que atuem em processos pautados para a sessão.

Nem mesmo acompanhar pela TV o julgamento eles aceitaram em um dos salões do prédio da mais alta corte de Justiça do país. Optaram por voltar ao Congresso Nacional.

Melhor mudar de assunto. Em cerimônia de regularização fundiária em Rio Verde, que fica no interior de Goiás, o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) entregou, ontem, em conjunto com o governo do estado e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), oito mil títulos a 165 assentamentos para regularizar a situação de cerca de 11,3 mil famílias.

E claro que não perdeu a oportunidade com o palanque armado. O presidente Bolsonaro fez questão de deixar bem claro, completando que “estamos libertando o povo da escravidão dos caciques do MST”. Fez direitinho o seu comercial, não é mesmo?

Antes de finalizar, tem notícia importante. A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou, ontem, a decisão monocrática do desembargador Leopoldo de Arruda Raposo e manteve a condenação do ex-ministro da Casa Civil da Presidência da República José Dirceu (PT), no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em processo que apurou condutas ilícitas na Petrobras no âmbito da Operação Lava-Jato junto com o Ministério Público Federal (MPF).

Em decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Dirceu havia sido condenado a 27 anos e quatro meses de prisão, em regime inicial fechado, pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

Raposo reduziu a pena para 27 anos e um mês de reclusão, também em regime inicial fechado, entendendo ser indevida a valoração negativa das circunstâncias do crime de lavagem de dinheiro.





Para crianças

Dados do Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgados ontem mostraram sinais de queda da síndrome respiratória aguda grave em todo o país, inclusive entre as crianças. O pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, observa que a incidência da síndrome, que antes manteve sinal de ascensão significativa em diversos estados desde fevereiro, agora apresenta formação de platô, que traz o início de declínio, refletindo em queda na curva nacional. O estudo tem como base os dados no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da gripe.





Faz sentido

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei, do deputado Ricardo Izar (Republicanos-SP), que institui em abril o Mês da Conscientização da Doença de Parkinson, com uma campanha simbolizada pela tulipa vermelha. A proposta segue para votação no Senado. A relatora, deputada Carmen Zanotto (foto) (Cidadania-SC), recomendou a aprovação. “Esclarecer a sociedade é fundamental para a busca de uma ajuda médica no momento certo. Só com o diagnóstico precoce podemos oferecer o tratamento adequado”, destacou Carmen com toda razão.





Era do ramo

Roberto Campos se debruçou inicialmente sobre a diplomacia, tendo atuado no consulado do Brasil em Washington. Nos Estados Unidos da América (EUA), cursou pós-graduação em economia na Universidade George Washington. Compôs a delegação brasileira da Conferência de Bretton Woods, quando foram instituídos o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. A notícia é que os 105 anos de nascimento do economista, diplomata e político brasileiro Roberto Campos serão festejados em sessão solene do Congresso Nacional, na terça-feira que vem, às 10h.





Medalha, medalha...

“A presidência do Conselho Permanente da Medalha da Inconfidência esclarece que não haverá entrega de medalhas durante a solenidade em Ouro Preto, marcada para esta quinta-feira, dia 21 de abril, como já informado pelo governo do estado. A homenagem aos agraciados ocorrerá no Palácio da Inconfidência, na sede do Parlamento mineiro, em Belo Horizonte, em data ainda a ser marcada.” É o comunicado do deputado estadual Agostinho Patrus (PSD), presidente da Assembleia Legislativa (ALMG). O governador Romeu Zema é do Partido Novo, tem muito ainda a aprender.





Wimbledon

Tenistas da Rússia e de Belarus não poderão competir no torneio de Wimbledon neste ano por causa da invasão da Ucrânia por Moscou, anunciou o All England Lawn Tennis Club (AELTC), entidade responsável por organizar o Grand Slam disputado na grama de Londres, em comunicado ontem. “Reconhecemos que isso é difícil para os indivíduos afetados, e é com tristeza que eles sofrerão pelas ações dos líderes do regime russo”, disse o presidente do All England Club, Ian Hewitt. Ele alegou preocupação mais ampla com a segurança do público e dos jogadores e incluiu suas famílias.





pingafogo

Em tempo, sobre a nota ‘Faz sentido’: a deputada Carmen Zanotto fez questão de lembrar que 11 de abril é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, que foi estabelecido pela mais que conhecida, a Organização Mundial de Saúde (OMS).









Mais um em tempo, desta vez da nota ‘Wimbledon’: o veto a jogadores russos impede o atual número dois do mundo, Daniil Medvedev, e o oitavo do ranking, Andrey Rublev, de competirem na chave masculina. Já Anastasia Pavlyuchenkova é a 15ª no ranking feminino.





n Tem mais Em tempo, sobre a nota ‘Era do ramo’: Roberto Campos atuou na assessoria econômica do governo Getúlio Vargas. Foi um dos idealizadores da Petrobras. Depois, no governo Juscelino Kubitschek (foto), esteve à frente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).





n E tem mais de Roberto Campos: “Trata-se de um reconhecimento a um grande homem público, cujo legado ainda hoje marca o pensamento político e econômico brasileiro”, justifica a senadora Soraya Thronicke (União-MS). Ela foi a autora do requerimento, com mais alguns senadores.





n Diante disso, é hora de deixar a história e decretar o já conhecido FIM!





Funcionalismo





Executivo estadual vai depositar valor referente ao

reajuste de 10,06% de janeiro a março na folha de maio

Governo vai pagar

retroativo em junho





Os servidores públicos estaduais de Minas Gerais vão receber os valores retroativos da recomposição inflacionária de 10,06%, correspondentes aos meses de janeiro a março de 2022, em junho deste ano. O pagamento do retroativo será feito junto com a folha de maio, depositada aos servidores no quinto dia útil de junho. Além dos valores retroativos a serem recebidos em junho, os servidores recebem na folha de pagamento de abril, que é paga em maio, a recomposição salarial incorporada aos vencimentos. O aumento inclui todos os servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo. O impacto financeiro do reajuste, incluindo os retroativos, é de mais de R$ 4,5 bilhões por ano.

Para os servidores das forças de segurança, as duas primeiras parcelas de cerca de R$ 2 mil para abono fardamento ou auxílio vestimenta, referentes a fevereiro e maio, conforme previsto na lei, serão pagas em maio. Ao todo, serão quatro parcelas ao longo do ano, totalizando aproximadamente R$ 8 mil desse benefício. A ajuda de custo dos servidores também foi reajustada pelo governo de Minas, conforme resolução publicada em fevereiro deste ano, e já é aplicada desde março. Dessa forma, os servidores que recebiam R$ 47 passaram a receber R$ 75 mensalmente.

Na Assembleia O projeto de reajuste dos servidores foi encaminhado à Assembleia com a previsão de aumento de 10,06%. Posteriormente, em 30 de março, os deputados propuseram ampliar os reajustes para servidores da educação, segurança e saúde. A proposta dos deputados mineiros incorporou aumento de 14% para funcionários da segurança e da saúde, e de 33,24% para a educação. No entanto, o governador Romeu Zema vetou as alterações propostas pelos deputados, para conceder apenas o reajuste inicial de 10,06%.

Mas os deputados derrubaram o veto do governador, que não promulgou a anulação do veto, o que levou o Legislativo a promulgar a rejeição do veto, mantendo o reajuste extra para as três categorias. Alegando não ter dinheiro para pagar o reajuste adicional, o governo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando a decisão dos deputados.

O Executivo elenca alguns pontos para tentar barrar o reajuste ampliado, conseguido a partir de emendas parlamentares adicionadas ao projeto original. O primeiro deles diz respeito ao artigo 10 do texto que saiu da ALMG, no qual o governo afirma que há “fundamento na inconstitucionalidade e na contrariedade ao interesse público”.

Na ação impetrada no Supremo, o governo afirma que “não obstante a farta argumentação lançada nas razões do veto, com referência expressa a precedentes deste egrégio Supremo Tribunal Federal, a Assembleia Legislativa houve por bem derrubar o veto, em votação ocorrida no Plenário em 12/4/2022, não restando alternativa a não ser a propositura da presente ação direta, para fazer valer as normas constitucionais reguladoras do processo legislativo, cuja observância é obrigatória a nível nacional”.

O ministro do STF Luís Roberto Barroso é o relator da ADI impetrada pelo governo mineiro contra o reajuste dos salários dos servidores públicos estaduais de Minas Gerais. O governo pede medida cautelar para barrar o pagamento do índice adicional aprovado pela Assembleia Legislativa.





Cidade Administrativa: pagamento será feito a todos os servidores públicos estaduais





Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press – 5/2/18

Assembleia





Partido de Bolsonaro

deixa bloco com o PT





Guilherme Peixoto





O Partido Liberal (PL), do presidente Jair Bolsonaro, vai deixar a coalizão de oposição a Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa. A ideia, segundo apurou o Estado de Minas, é que os deputados estaduais do partido atuem como bancada independente – sem compor um dos blocos parlamentares da Casa. O bloco antagônico a Zema é liderado pelo PT. O PL tem nove deputados e, tão logo saia do grupo, deixará a oposição com 16 deputados – número mínimo necessário para o funcionamento de uma coalizão na Assembleia.

Os liberais estão colhendo as assinaturas de seus deputados para que possam formalizar, em ofício à direção do Legislativo, o desejo de atuar como bancada. A mudança deve ser formalizada na próxima semana. “O PL tem caminho diferente do PT. Não temos condições de ficar, na Assembleia, no mesmo bloco”, disse, à reportagem, o ex-deputado José Santana, presidente do diretório liberal no estado.

Além dos petistas, a oposição tem, ainda, deputados da Rede, do Pros, do PCdoB e do PSB. Apesar de, na prática, ter deputados aliados a Zema, o PL compunha o grupo para facilitar o acesso a assentos em comissões temáticas da Assembleia e, também, a fim de garantir o número mínimo de componentes para a manutenção do bloco.

A inusitada “aliança” entre PT e PL passou a ser mais questionada quando os liberais ganharam os reforços de deputados bolsonaristas. Na janela para trocas de partido, a sigla recebeu sete parlamentares estaduais que caminham com o presidente e saltou para nove componentes, ao todo. “Desde que me filiei ao PL, (a saída do bloco) é uma coisa que tenho cobrado do partido. É completamente incompatível o partido do presidente estar no mesmo bloco do PT”, afirmou Bruno Engler, que deixou o PRTB para seguir os passos de Bolsonaro.

Segundo Léo Portela, outro deputado liberal na Assembleia, que já estava na sigla, a atuação da bancada deverá ser marcada pela “liberdade”. Embora haja, na agremiação, parlamentares próximos a Zema e outros críticos do governo, como Sargento Rodrigues, há pontos de convergência. “A unidade do partido em torno de Jair Bolsonaro é total”, assegura. Quem também chegou ao PL foi Bartô, deputado expulso do Novo no ano passado.





Bloco de Zema extinto Ontem, o bloco parlamentar que reúne os partidos simpáticos a Zema foi desfeito por não ter, justamente, os 16 deputados necessários. A extinção ocorreu em virtude da mudança de Neilando Pimenta, que deixou o Podemos e ingressou no PSB. O Palácio Tiradentes, contudo, mantém no radar os parlamentares aliados. “Os deputados que estão com o governo, vão continuar com o governo", garantiu o líder de Zema na Assembleia, Gustavo Valadares (PMN). "(O fim do bloco) não muda nada na relação do governo com os deputados”, emendou. O período de trocas alterou a filiação de 26 dos 77 deputados mineiros.

O bloco governista na Assembleia levava o nome de Luiz Humberto Carneiro, deputado estadual do PSDB que morreu no ano passado, em virtude da COVID-19. O tucano foi o primeiro líder de Zema no Legislativo. O Colégio de Líderes da Assembleia e o presidente Agostinho Patrus (PSD) devem se reunir em breve para tratar dos impactos que as novas filiações trarão aos trabalhos legislativos.