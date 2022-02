As inserções partidárias estão para começar, o que torna a votação deste veto mais urgente. A proposta vetada concedia compensação fiscal às emissoras de rádio e televisão pela cessão do horário gratuito aos programas partidários. A propaganda partidária consiste em divulgar, pelo rádio e pela televisão, assuntos de interesse das agremiações partidárias. O veto caiu.





Uai, e daí? A reunião de líderes partidários, prevista para a manhã de ontem, foi cancelada por “necessidade de adequações técnicas ao sistema de votação por cédulas”. Só foram votados apenas dois vetos, isso mesmo, só dois entre os 19 vetos que estavam previstos.





Melhor dar logo a explicação: “Este segundo veto foi pedido de lideranças partidárias, por causa do iminente início da veiculação de propagandas partidárias. Dessa forma, de ordem do líder Eduardo Gomes (MDB-TO), informamos que a reunião de líderes do Congresso Nacional está cancelada”.





A votação de só esses dois vetos ocorre, conforme o que circula nos bastidores, por falta de acordo. O governo Bolsonaro está com dificuldade no Senado, sem liderança ou um programa que unifique o país. Diante disso, a pauta torna-se restrita por falta de consenso às demais matérias.





O jeito então é mudar de assunto. Afinal, a pesquisadora Margareth Dalcolmo, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz), foi redesignada integrante do Expert Committee on the Selection and Use of Essential Medicines, da Organização Mundial da Saúde (OMS). Chique, não?





A informação foi divulgada ontem pela Fiocruz. Margareth Dalcolmo é a única brasileira a fazer parte do comitê de especialistas, integrado por 18 peritos de diversos países mundo afora e que fazem recomendações à OMS para a aprovar fármacos da Lista de Medicamentos Essenciais.





A pneumologista passou a integrar a lista em 2015, quando foi relatora da incorporação do novo esquema de tratamento da tuberculose. O novo mandato vai até 2026.





Já que estamos nesta praia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tem pelo menos 30 pedidos de registro de empresas para comercialização de autotestes da pandemia da COVID-19 no Brasil. Desses, três foram negados, segunda-feira, por falta de estudos e documentos completos.





“As empresas já foram informadas por meio de ofício eletrônico sobre os pontos de ajustes necessários para cada produto antes que uma nova submissão possa ser feita.”





O tweet

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) anunciou, ontem, pelas redes sociais, que foi diagnosticado com COVID-19. O senador disse que tem sintomas leves e que seguirá “os protocolos definidos”, mantendo recolhimento nos próximos dias, para evitar o contágio. “Boa-tarde, amigos. Hoje testei positivo para a COVID-19. Recebi três doses da vacina e estou bem”, publicou Veneziano no Twitter.





Outra vez

“Bom-dia! Informo que testei positivo para a COVID-19. Estou bem e com sintomas leves. Estou cancelando meus compromissos presenciais.” Esta é a segunda vez que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pega o coronavírus. A primeira foi em setembro do ano passado. Na ocasião, a ministra também informou sobre o diagnóstico por meio de suas redes sociais e avisou que “estava bem” e que faria “isolamento durante o período de orientação médica”.





União Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral aprovou, por unanimidade, a fusão dos partidos DEM e PSL, que passam, agora, a formar o partido União Brasil. O TSE deferiu o registro e o estatuto da nova legenda, que agora poderá participar das próximas eleições com o número 44. O voto do relator Edson Fachin foi seguido por todos os demais ministros. "De todo o procedimento que examinei e das razões que chegaram, verifiquei o cumprimento de todos os requisitos necessários para a fusão de partidos políticos", disse Fachin.





Está invadindo

“É uma satisfação muito grande retornar ao meu Nordeste. Sou de São Paulo, a cidade que tem mais nordestinos no Brasil, até mesmo a minha filha é neta de um cearense. Esse é um só povo.” Em meio ao ano eleitoral, o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL) ,iniciou, ontem, périplo pela Região Nordeste, reduto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). E tem até trilha sonora: “Nós vamos invadir sua praia” é o álbum de estreia da banda brasileira de rock Ultraje a Rigor, lançado em 1985 pela gravadora WEA, que ganhou o disco de platina no Brasil.





Pacheco

Tem a homenagem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foi agraciado, ontem, com a Comenda Grã-Cruz da Ordem do Rio Branco, no Palácio do Itamaraty. “O reconhecimento enaltece a relação entre o Itamaraty e o Congresso Nacional pelo diálogo regular nas instituições, que contribui para a formular ações diplomáticas, em especial neste momento desafiador da história do país e do mundo diante da pandemia.” Em rede social, ele agradeceu a homenagem ao corpo diplomático, na pessoa do chanceler, embaixador Carlos Alberto França.





PINGA FOGO